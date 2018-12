Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica va deveni tata pentru a treia oara. Artistul a facut anuntul in fata publicului prezent la concertul sau de la Sala Palatului, dupa ce i-a facut o dedicatie fiicei sale, Violeta, pe care o are cu Andreea Marin. Sotia sa, Lavinia Pirva va da nastere pentru prima oara, anul viitor.

- S-a recuperat bine dupa operatia suferita luna trecuta la coloana. Andreea Marin este o femeie activa, asa ca deja a revenit la programul de odinioara. Fotoreporterii Click! au surprins-o, zilele trecute, la un magazin cu hrana pentru animalute, ea avand acasa catei si pisici. Nu a fost singura, ci…

- Mirela Vaida va aduce pe lume in primavara anului viitor cel de-al treilea copil. Vedeta se simte bine, are energie, iar asta ii permite sa aiba un program incarcat: emisiune live la Antena 1, spectacole la Teatrul Constantin Tanase, plus doi prichindei care abia o așteapta acasa, la joaca. In agenda…

- La un moment dat, telespectatorii au fost martori la declaratia incredibila a Andreei Marin. In 2010, telespectatorii au fost martori la declaratia incredibila a Andreei Marin. Pe atunci, Andreea era maritata cu Stefan Banica Jr, cu care se insurase in 2006 si avea sa se desparta in 2012. Banica bifase…

- Puțina lume iși amintește declarația incredibila a Andreei Marin, de acum cațiva ani. In 2010, multa lume a fost martora la declarația incredibila a Andreei Marin, care era pe acea vreme casatorita cu Ștefan Banica Jr., cu care se insurase in 2006. Andreea Marin a fost prezenta intr-o emisiune de farse,…

- Iulia Albu a comentat cele mai recente apariții ale celor doua rivale, Andreea Marin și Lavinia Parva și le-a atacat dur, in ceea ce privește vestimentația lor. Fashion editorul a criticat modul in care brunetele s-au prezentat la un eveniment monden și le-a dat un trofeu…Bau. „Cand Andreea Marin nu…

- Andreea Marin și Lavinia Parva au intrat in vizorul Iuliei Albu. Pe blogul sau, fashion editorul le-a analizat ținutele vestimentare… și nu numai. Comentariile Iuliei au fost mai mult decat acide, au fost dure și ironice. Iulia Albu a facut o paralela vestimentara intre Andreea Marin, fosta soție a…

- Lavinia Parva a fost recent vazuta la o clinica de fertilizare in vitro din Capitala iar fanii au tras imediat concluzia ca incearca sa-i ofere un copil lui Ștefan Banica Jr. Soția cantarețului de rock and roll a lamurit insa misterul și ”a dat din casa” din relația ei cu artistul. Cantareața a recunoscut…