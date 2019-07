Lavinia Ichim, la Miss Turism World ARAD. O noua reusita a modelului aradean Lavinia Ichim! Ea va reprezenta Romania la concursul international de frumusete Miss Tursim World, care se va desfasura in perioada 20 septembrie – 10 octombrie 2019 in China. Atuurile care au propulsat-o in aceasta postura sunt – ca la orice concurs de frumusete – mersul scenic și infațișarea fizica, dar un rol important in atitudinea Laviniei Ichim il au educația și increderea in sine. „Am fost selectata sa particip la concurs de directorul național InfoFashion Romania, datorita calitaților pe care le dețin atunci cand ma aflu pe scena, dar și «in spatele… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

