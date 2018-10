Lăutarii sfidează fiscul Romania este condusa de grupul infractional Dragnea, iar pericolul este unul dublu. Primul pericol, evident, este ca oamenii din fruntea tarii sunt pusi pe capatuiala. Al doilea efect este ca oamenii de rand se intreaba de ce ei sa... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o plata pentru doua instituții din Romania. Biserica a primit și ea o nota de plata. Oamenii au observat ca Dragnea voia sa-și faca un piedestal de relansare din succesul referendumului și a vrut sa confiște problema familiei, pe care noi romanii o resimțim toți. Eu nu aveam nevoie sa-mi…

- Deputatul european, Siegfried Mureșan, a declarat in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania, ca oamenii cer justiție și dreptate, iar Comisia Europeana și Parlamentul trebuie sa fie alaturi de ei și sa apere valorile europene.''De doi ani…

- "Convingerea mea este ca jandarmii au actionat legal. Dupa parerea mea, aceasta actiune a Parchetului General are ca obiectiv timorarea fortelor de ordine din Romania. Asta este punctul meu de vedere. N-am vazut o graba in a-i ancheta pe cei care au distrus, care au fost violenti, pe cei care au…

- Primarul Emil Mot a subliniat ca, in calitate de presedinte al PSD Slatina, a "mandatat pozitia lui Paul Stanescu" si ca "este responsabilitatea noastra sa alegem PSD in defavoarea unei singure persoane". "In calitate de presedinte al PSD Slatina, am mandatat pozitia domnului presedinte Paul…

- Ecaterina Andronescu este de parere ca suspendarea Președintelui Iohannis ar insemna de fapt o reinventare pentru conducatorul Romaniei și nu considera ca ar fi un lucru bun pentru social-democrați. ''Eu cred ca suspendarea l-ar reinventa pe Președinte. Nu ar fi ceva benefic pentru PSD. Social-democrații…

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…

- Citu afirma ca Dragnea “distruge voit economia Romaniei” si se intreaba cu cat si cum a fost platit de partenerii lui externi pentru acest lucru. “Dragnea si Valcov arata ca sunt hoti si mincinosi. Nu sunt bani la buget, iar executia bugetara este un dezastru. S-au incasat mai putin cu 5 miliarde…

- Este pentru prima data de la preluarea mandatului cand președintele Klaus Iohannis participa la o reuniune politica a liberalilor. Sambata, PNL s-a reunit in Consiliul Național, ședința menita sa pregateasca alegerile europarlamentare și sa decida criteriile de desemnare a candidaților pe lista partidului.…