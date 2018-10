Lăutar, amendat de Fisc pentru că nu şi-a declarat veniturile de la petreceri „A venit ANAF-ul la mine acasa, ca la infractor. Au venit la unor prieteni care imi vor , considera ca eu am facut evaziune fiscala cantand. Mi-au spus sa declar ultimele venituri, din aprilie. Le-am spus ca am cantat doar la doua evenimente ale prietenilor si am primit doar ciubuc de la petrecareti. O sa platesc, o sa ma pun in regula, o sa-mi fac un SRL si o sa declar ca am castigat un leu si le dau 1- din venitul meu, de meseria asta nu ma las. Nu m-a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

