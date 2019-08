Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a declarat invidios, vineri, pe faptul ca Air Canada opereaza zboruri directe intre Bucuresti si orase canadiene, in timp ce astfel de zboruri nu exista intre Capitala Romaniei si orase din Statele Unite. "Cand eram in terminalul aeroportului…

- Binaca Maria Scafariu este un copil al carui talent a fost recunoscut chiar și in Statele Unite ale Americii. In varsta de doar șapte ani, fetița originara din comuna timișeana Sacalaz a impresionat datorita ... The post Moda vine de la Sacalaz. O fetița de șapte ani e vedeta in America appeared first…

- Aproape 9 luni de munca au fost necesare pentru ca actualul schelet de Deinotherium gigantissimum sa fie restaurat dupa dezastrul pe care l-a suferit pe 4 martie 1977. Aceasta comoara a Muzeului Antipa, o piesa de valoare stiintifica mondiala si un exponat de exceptie din patrimoniul cultural al Romaniei…

- Cantareața Andreea Balan a dezvaluit in premiera la emisiunea Xtra Night Show lucrurile neștiute despre casatoria ei cu George Burcea, care a avut loc in America. Actul de casatorie nu ar fi valabil. Vedeta și partenerul ei de viața au anunțat ca fac nunta anul acesta, in septembrie. Artista a explicat…

- Un anunț important pentru toți romanii a fost transmis de comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos. Aflat la Bucuresti, la reuniunea ministeriala UE – SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne, acesta a dezvaluit ca Romania…

- Selectionatele Canadei si Martinicai vor juca, sambata 15 iunie (duminica, ora 02:30, in Romania), primul meci al editiei din acest an a turneului Gold Cup, care reuneste cele mai bune echipe de fotbal din zona CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe), in perioada 15 iunie - 7 iulie. Competitia,…

- Cantareața Andreea Balan a marturisit ca și-a luat adio de la vacanța, acum, ca este mamica a doi copii. Andreea Balan a fost intrebata, in cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, ce planuri de vacanța are. Vedeta a raspuns ca nu se pune problema sa aiba vacanța. "Cand ai copii, nu mai ai vacanta.…

- Binecunoscuta cantareața de muzica de petrecere Cornelia Catanga a slabit spectaculos in ultima perioada de timp. Vedeta a explicat cum a dat jos kilogramele. Cornelia Catanga a dat jos peste 20 de kilograme și afișeaza o silueta de invidiat. Artista a explicat ca a slabit nu neaparat grație unui regim,…