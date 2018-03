Stiri pe aceeasi tema

- Laurette a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre relatia pe care o are cu sotul ei. Aceasta nu poate oferi un raspuns cert despre momentul divortului, insa „modelul de ciocolata” a marturisit faptul ca nu a rezistat sa stea inchisa in casa, departe de viata sociala pe care o are.

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- De 8 martie, o femeie din Arges e in pericol sa isi piarda viata. Sotul ei a injughiat-o de doua ori, apoi a incercat sa se sinucida. Ambulanta chemata sa ii ofere ajutor victimei a acordat ingrijiri agresorului, pe care l-a dus de urgenta la spitalul din Pitesti.

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Laurette, primele declarații despre grecul alaturi de care a fost surprinsa. Mulatra marturisește ca este inca o femeie casatorita și merge regulat la soțul ei, care se afla in arest. Dupa ce au aparut zvonuri, cum ca mulatra are deja o relație cu un alt barbat, Laurette a ținut sa puna punct speculațiilor.…

- Laurette se afla in plin proces de divorț cu Ciprian Nistor și, recent, s-a fotografiat alaturi de un barbat, la o petrecere. Mulatra a ținut sa precizeze ca, pentru moment, nu are o relație cu absolut nimeni și, surprinzator, a precizat ca sunt șanse ca separarea de actualul soț sa nu se mai produca.…

- Beatrice Mamara, in varsta de aproape 36 de ani, pe care ii va implini chiar de Ziua Femeii, pe 8 martie, este una dintre cele mai indragite concurente din cel de-al patrulea sezon al show-ului „Bravo, ai stil!”. Povestea de dragoste dintre Beatrice și soțul ei elvețian, Felix, care a falimentat, inainte…

- ANM a actualizat prognoza meteo cu o informare de vreme rea care vizeaza toata tara, pana duminica, 4 martie. Astfel, potrivit meteorologilor, pana duminica, ora 10.00, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi și perioade in care se vor semnala precipitații sub forma…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Silvia Dumitrescu și soțul ei au implinit 25 de ani de la casatorie. Artista a marturisit in direct la cum au sarbatorit momentul și ce vor face in curand. Din cauza unei raceli, Silvia Dumitrescu și soțul ei nu au sarbatorit așa cum ar fi trebuit, insa planuiesc o petrecere mai mare, unde ii vor…

- Prezentatoarea tv Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara. Artista a facut anunțul pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Roxana Ciuhulescu este mai fericita ca niciodata. Si are si de ce! Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Actrita Claire Foy, protagonista serialului "The Crown", o productie Netflix ce prezinta viata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a anuntat vineri ca s-a despartit de sotul ei, actorul Stephen Campbell Moore, punand astfel capat unei casnicii care a durat patru ani, informeaza Press Association.…

- Claire Foy, actrița care o interpreteaza pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in serialul ”The Crown”, a anunțat ca divorțeaza de soțul sau, actorul Stephen Campbell Moore. Claire Foy, care va implini in curand 34 de ani, a atins culmile succesului cu rolul din serialul ”The Crown”, insa pe…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Barbatul din Dubai a susținut ca are nevoie de bani pentru a compensa timpul pe care il pierde nevazandu-și prietenii. Acest lucru se intampla deoarce femeia are nevoie sa o duca undeva cu mașina, deși el este singurul din familie care are carnet de șofer.

- Barbatul din Dubai a susținut ca are nevoie de bani pentru a compensa timpul pe care il pierde nevazandu-și prietenii. Acest lucru se intampla deoarce femeia are nevoie sa o duca undeva cu mașina, deși el este singurul din familie care are carnet de șofer. Femeia neidentificata este singurul susținator…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- O vedeta Pro Tv a fost ucisa cu sange rece chiar de soțul ei. Polițiștii au gasit-o pe femeie in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o cu sange rece, soțul acesteia s-a aruncat de la etajul 7, pierzandu-și și el viața.

- Andreea Balan a marturisit, intr-o emisiune TV, cum l-a cunoscut pe soțul ei, actorul George Burcea. Cantareața și vedeta TV a dezvaluit ca l-a intalnit la un casting, ea avand nevoie la momentul respectiv de un barbat pentru un videoclip. „L-am ales la un casting, aveam nevoie de un barbat frumos pentru…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte si-a serbat ziua de nastere intr-un club din Capitala. Alaturi de ea au fost prietenii apropiati, insa nu si Ilie Nastase, inca sotul ei. Vedeta a vrut sa le arate prietenilor virtuali ca, desi a bagat divort de sotul ei, acesta i-a trimis un…

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete a lesinat din cauza foamei! Ea a luat decizia de a se infometa pentru a-si mentine silueta. Cum a muncit foarte mult in acea perioada, i s-a facut rau si a cazut din picioare. Acum, nici nu mai vrea sa auda de infometare.

- Laurette este decisa sa transeze disputa cu sotul ei, Ciprian Nistor, aflat dupa gratii. Sotul a acuzat-o de infidelitate, asa ca vedeta vrea sa incheie cat mai repede relatia care e prinsa acum doar in actele de casatorie.A

- ISU Alba a comunicat ca cea mai probabila cauza in cazul tragedei, de luni, de la Magina, este jarul cazut dintr-o soba. Flacarile s-au propagate cu repeziciune și au distrus circa 20 de ,etri patrați din locuința și mobile, pagubele ridicandu-se la 7000 de lei. Va reamintim ca un incendiu violet a…

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta este insarcinata in patru luni. Ca timpul sa treaca mai ușor, a decis sa plece intr-o vacanța exotica cu soțul sau, Cosmin Curticapean, și cu prietena sa, Andreea Raicu. Mai exact, inainte de cel mai fericit moment din viața lor, Laura și soțul ei se relaxeaza…

- O femeie din Arad, care a avertizat zile la rand ca se va sinucide, s-a aruncat, joiA dupa-amiaza, de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cutremurator este faptul ca, nu departe de acest loc, in urma cu cativa ani, fostul ei sot si-a pus capat zilelorA in acelasi mod. (VEZI SI: Un adolescent din…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Heather Mosher a fost ceruta in casatorie chiar in ziua in care a aflat despre boala de care sufera, scrie doctorulzilei.ro. Aceasta a incercat timp de cateva luni toate tratamentele posibile, insa au fost fara succes. Soțul ei i-a promis ca vor duce planul la bun sfarșit și ca se vor casatori chiar…

- Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost facut de vedeta pe contul sau de Instagram. Vedeta a scris ca va ramane in relații bune cu fostul ei soț și ca vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- Catrinel Sandu a facut anuntul cu doar cateva zile anainte de trecerea in noul an: divorteaza! Ea s-a despartit de tenismenul Gabriel Trifu, tatal copiilor ei. Catrinel a stat o buna perioada din viata in America, dar s-a intors recent in tara. Aici a facut dezvaluirea care i-a luat pe multi prin surprindere.…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- In urma cu mai bine de doua saptamani, omul de afaceri Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 cererea prin care solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a sotiei sale, Laurette, pe care o acuza de infidelitate. Vedeta a trecut, intre timp, peste socul provocat…

- Oana Roman a aratat ce cadou a primit de la partenerul ei de viața, Marius Elisei. Oana Roman este casatorita de 3 ani cu Marius Elisei , cu care are o fetița foarte reușita, Maria Izabela. In pragul sarbatorilor de iarna, Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei,…