- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Chocolissimo, unul dintre cele mai apreciate branduri de ciocolata belgiana premium din Romania, estimeaza vanzari de 1,2 milioane de lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 100% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii notorietatii brandului…

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați telespectatori, admiratori, romani, s-a scris un deceniu de istorie! Protagoniști: doi baieți cu nume-n buletin de Simion Razvan și Oțil Daniel și cu fost domiciliu la Reșita, actualmente București.

- Este razboi pe fața intre senatorul Daniel Zamfir și președintele PNL, Ludovic Orban. Zamfir lanseaza un atac incendiar la adresa lui Orban, pe care il acuza ca forțeaza schimbarea din funcția de președinte al Comisiei Economice din Senat, iar in partid invoca ”dorințele din Deal” pentru a-și impune…

- O promotie la un produs din ciocolata tartinabila a provocat imbulzeli si incaierari intre clienti intr-o retea de supermarketuri din Franta. Promotia, care dureaza pana sambata, ofera o reducere de 70 la suta.

- Situatie halucinanta pentru Laurette! Mulatra a facut urticarie din cauza unui sandvis expirat, iar problemele nu s-au incheiat aici. Cand s-a trezit a doua zi a avut parte de un mare soc: pielea ii era plina de puncte rosii si avea ochii foarte umflati.

- Aflata in divort cu sotul din inchisoare, Ciprian Nistor, Laurette trece prin momente delicate. Vedeta a marturisit intr-un mesaj facut public ce i s-a intamplat. Ea a spus ca nu e singura care se confrunta cu acea situatie medicala grava.

- Un milionar excentric care a contractat doua stripperite pentru a sarbatori aniversarea de 12 ani a fiului sau, a starnit revolta pe internet. Momentul a fost filmat si distribuit pe retele sociale precum YouTube. In imagini se poate vedea cum tatal isi incurajeaza fiul sa-si scoata camasa si sa le…

- Producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in ciuda faptului ca anul trecut cererea de dulciuri a fost destul de modesta, consumatorii optand deseori…

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- Zilele acestui desert delicios ar putea fi numarate, avind in vedere ca lumea continua sa se confrunte cu schimbari climatice severe. Doua treimi din totalul de ciocolata din lume vin din vestul Africii, iar Coasta de Fildes este cel mai mare producator de cacao din lume, potrivit DailyMail, citat de Mediafax.…

- Zilele acestui desert delicios ar putea fi numarate, avand in vedere ca lumea continua sa se confrunte cu schimbari climatice severe. Doua treimi din totalul de ciocolata din lume vin din vestul Africii, iar Coasta de Fildes este cel mai mare...

- Mai sunt cateva ore pana la trecerea dintre ani și inca nu ați apucat sa va faceți cumparaturile? Va dam un pont: vizitați magazinul “Bucuria” din zona Garii (vizavi de Aurocor). Veți gasi nu doar dulciuri precum spuma de lapte invelita in ciocolata, nuci cu caramel, struguri in ciocolata sau diferite…

- Saptamana aceasta Laurette si-a serbat ziua de nastere intr-un club de fite din Capitala. A primit multe cadouri, dar si un buchet mare de trandafiri de la sotul ei de care va divorta in curand, Ciprian Nistor.A

- In condițiile in care forțele militare ale Hezbollahului se afla, laolalta cu cele ale guvernului sirian, la doar cațiva kilometri de granița Israelului, este foarte posibil ca Donald Trump și Vladimir Putin sa fi avut o convorbire telefonica privitoare la situația din Siria, așa cum declara surse israeliene…

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- Ingrediente Inimioare inteligente cu ciocolata alba si bezele300 g zahar, 250 g unt, 170g faina, 50 g cacao, 1 l lapte, 8 oua, un praf de sare, esenta romdecor: 100 g tablete ciocolata alba+2 linguri frisc lichida sau lapte, cateva bezele colorate Mod de preparare Inimioare inteligente…

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Iași au reusit sa se lupte cu ceva ce parea imposibil. Au salvat cu ciocolata viața unui copil de 4 ani care cantarea doar 7 kilograme, cat are un bebeluș de 9 luni. Cel mic a ajuns in grija lor cu o grava afectiune a sistemului digestiv. Acum baietelul are 11…

- Scandal imens cu o vedeta ProTV in prim-plan. A fost evacuata de politie dintr-o institutie publica. Firicel din Las Fierbinti a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul continua lupta cu organismul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca…

- Ingrediente (1 rulada) Pentru blat5 oua150 ml cafea concentrata5 linguri zahar2 linguri cacao3 linguri faina2 linguri nuca macinata Pentru crema300 ml lapte dulce100 g zahar100 g margarina4 linguri fulgi de cocos50 g amidon alimentar50…

- Firicel din Las Fierbinți a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul Cuzin Toma continua lupta cu organisul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca toți banii și susține ca nimeni nu știe cand se va intampla asta. La ultima repartitie, in…

- „Privește cu atenție imaginea și descopera cana cu cu ciocolata calda pe care am ascuns-o printre pinguini” – aceasta a fost provocarea pe care celebrul Gergely Dudas, alias Dudolf, le-a lansat-o...

- Seila Gurdal, prietena mulatrei Laurette, face declaratii socante. Aceasta afirma ca Lorette a fost urmarita in ultimul timp, ceea ce a determinat-o pe prietena sa sa se inchida in sine si sa fie din ce in ce mai deprimata.

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Este unul dintre personajele misterioase ale copilariei noastre, pe care il asteptam cu drag in fiecare an. Copiii din toata lumea si-au pregatit ghetutele in asteptarea lui Mos Nicolae. Se spune ca la noapte va veni la geamuri, va vedea copiii care dorm si daca au fost cuminti, le va lasa in bocancii…

- La Cantina de Ajutor Social Galati, in data de 6 decembrie 2017, se vor distribui 554 de pachete cu dulciuri catre elevi si prescolari, avand urmatorul continut: napolitane 180 g, biscuiti cu ciocolata 165 g, tableta ciocolata cu alune si stafide 100g, baton de ciocolata cu alune si caramel 50g, prajitura…

- Laurette a transmis primul mesaj dupa ce s-a aflat ca divorțeaza de soțul sau, aflat dupa gratii. Laurette, care este mama unei fetițe , a uimit pe toata lumea atunci cand a decis sa se casatoreasca cu Ciprian Nistor, care se afla dupa gratii. Dupa doar cateva luni de casatorie, Ciprian Nistor a cerut…

- Ciprian Nistor a acuzat-o pe Laurette ca i-ar fi fost infidela, chiar avand si dovezi in acest sens, scrie spynews.ro. Dupa ce vestea divortului s-a raspandit, Laurette nu a vrut sa comenteze in niciun fel despre acest eveniment, ba mai mult de atat a spus ca abia asteapta sa puna punct casniciei.…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Un tanar de 28 de ani din judetul Vaslui, cercetat pentru furtul a peste 400 de ciocolate din doua supermarketuri din oras a fost prins de prins din nou in flagrant dupa ce a sustras tot ciocolata. Tanarul de 28 de ani nu fura orice tip de ciocolata, ci doar tabletele cu ghimbir. Angajatii magazinelor…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, de la ora 15.00, partida de baschet masculin Athletic Constanta Colegiul National Aurel Vlaicu Bucuresti, contand pentru Liga 1.Formatia gazda vine dupa doua victorii in deplasare, 89 65 cu Phoenix Galati II si 105 65 cu BCM U FC Arges Pitesti II, in…

- ASTEPTARE…Politistii care l-au retinut de tanarul de 28 de ani acuzat de furt repetat de ciocolata mai trebuie sa astepte decizia judecatorilor vasluieni. Chiar daca se asteptau ca ieri magistratii sa puna in discutie cererea de revocare a controlul judiciar si inlocuiea masurii cu arestul preventiv…

- O poveste din 1985, lamurita la o cafea in 2017. Sunt foarte suparat pe Paul Prisada. Muzicianul, care-și leaga numele de apele Deltei care ascund poezii printre nuferi, mi-a stricat o zi pe care am vrut sa o petrec ascultand, cu o cafea alaturi, ultimul sau album, Porto Franco.

- Laurette a trecut prin momente grele, dupa ce mama ei a ajuns la spital, unde a suferit o interventie chirurgicala la coloana. Parintele mulatrei se confrunta de ani buni cu probleme de sanatate, insa i-a fost teama sa se opereze. A

- De cate ori nu ai simtit brusc nevoia sa mananci o bucatica de ciocolata, niste covrigei sau mancare de tip fast-food? Toate aceste pofte sunt semne prin care organismul iti da de stire ca ai anumite carente de vitamine sau minerale.

- Opt din zece români cu vârste între 18 si 65 de ani au auzit de Black Friday si 45% vor sa cumpere ceva, arata un studiu Kantar Millward Brown România, citat de Business Magazin.