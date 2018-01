Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta Laurette si-a serbat ziua de nastere intr-un club de fite din Capitala. A primit multe cadouri, dar si un buchet mare de trandafiri de la sotul ei de care va divorta in curand, Ciprian Nistor.A

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…

- In urma cu mai bine de doua saptamani, omul de afaceri Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 cererea prin care solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a sotiei sale, Laurette, pe care o acuza de infidelitate. Vedeta a trecut, intre timp, peste socul provocat…

- Mihaela Ciausesescu are motive sa fie din nou fericita. Frumoasa argeseanca se pare ca este din nou implinita si in dragoste, asta dupa o perioada in care nu mai postase nimic alaturi de tanarul de care traia o frumoasa poveste de dragoste. Aceasta a postat un mesaj de “La multi ani!” pentru tanarul…

- Laurette trece, in aceasta perioada, prin momente dificile, fiind in mijlocul unui dovorț dificil de omul de afaceri Ciprian Nistor, acesta din urma acuzand-o de infidelitate. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa, in weekend, așa cum știe ea mai bine.

- Laurette a publicat un mesaj emotionant pe contul ei de Facebook, pentru fetita sa, Serena. Serena a implinit astazi 6 ani. Laurette si sotul ei, Ciprian Nistor, urmeaza sa divorteze, anuntul desfacerii casatoriei fiind facut luna trecuta.

- Dupa ce s-a aflat ca Laurette divorțeaza de afaceristul Ciprian Nistor, aceasta i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant de ziua ei! Foarte bucuroasa de micuța Serena, Laurette i-a transmis ca o iubește foarte mult și ca prezența ei reprezinta cel mai mare motiv de fericire.

- Laurette și-a aniversat fiica, Serena. Vedeta a fost mai emoționata ca niciodata. Laurette, care este maritata cu Ciprian Nistor, aflat la inchisoare , a avut patrte de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. Laurette, despre care tocmai ce s-a aflat ca divorțeaza , a sarbatorit-o pe cea mai…

- Laurette și soțul ei, afaceristul Ciprian Nistor, sunt la un pas de divorț, chiar daca, acum doar 9 luni, au decis sa se casatoreasca. Și, pare-se, modelul de ciocolata pare sa fi dat lovitura chiar daca, cat de curand, se vor desparți in mod oficial.

- Zile negre pentru Laurette Atindehou. Ciprian Nistor, sotul inchis la Penitenciarul Gherla, cere chiar el divortul de celebra mulatra si ii aduce acesteia acuzatii extrem de grave. Principalul motiv pentru care afaceristul timisorean va ajunge la tribunal este infidelitatea nevestei, potrivit click.ro.…

- Anul 2017 este unul al casatoriei pentru Laurette, dar si al divortului, din pacate. Zilele trecute, Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1 prin care cere desfacerea casatoriei din culpa exclusiva sotiei sale. In timp ce el e dupa gratii, in libertate,…

- Laurette se pregatește, in aceasta perioada, de un divorț care se anunța a fi dificil. Iar asta pentru ca afaceristul Ciprian Nistor, deținut, in prezent, in Penitenciarul Gherla, a decis ca nu mai vrea sa formeze o familie cu ea, avand indicii cu privire la infidelitațile modelului.

- Laurette a transmis primul mesaj dupa ce s-a aflat ca divorțeaza de soțul sau, aflat dupa gratii. Laurette, care este mama unei fetițe , a uimit pe toata lumea atunci cand a decis sa se casatoreasca cu Ciprian Nistor, care se afla dupa gratii. Dupa doar cateva luni de casatorie, Ciprian Nistor a cerut…

- Ciprian Nistor a acuzat-o pe Laurette ca i-ar fi fost infidela, chiar avand si dovezi in acest sens, scrie spynews.ro. Dupa ce vestea divortului s-a raspandit, Laurette nu a vrut sa comenteze in niciun fel despre acest eveniment, ba mai mult de atat a spus ca abia asteapta sa puna punct casniciei.…

- Dupa ce vestea ca Ciprian Nistor a decis sa divorteze de Laurette s-a raspandit, mulatra a decis sa faca lumina. Aceasta a postat pe o retea de socializare un mesaj profund in care vorbeste cu tarie despre oamenii care ii fac rau si in mod cert face referire la sotul sau care a decis sa puna punct casniciei.

- La cateva ore bune dupa ce s-a aflat ca Ciprian Nistor i-a cerut avocatului sa depuna cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1 prin care cere desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a lui Laurette, aceasta a transmis public un mesaj. Fanii i-au scris imediat vedetei.

- Mariajul lui Laurette cu Ciprian Nistor a durat putin peste noua luni! Azi s-a aflat ca fostul afacerist a cerut ajutorul unui avocat ca sa divorteze de mulatra. Cu cateva ore inainte sa fie publica aceasta informatie, modelul de ciocolata s-a distrat la munte. Mai mult, a facut si cateva modificari…

- Dupa ce Spynews.ro a publicat, in exclusivitate, vestea ca Ciprian Nistor este decis sa divorțeze de Laurette, susținand ca aceasta i-ar fi fost infidela, celebrul model a decis sa spuna care este adevarul cu privire la relația lor.

- Ceea ce, de luni bune, parea sa fie doar o speculație, pare sa se adevereasca la modul cel mai serios. Mai exact, se pare ca Ciprian Nistor, soțul celebrei Laurette, a decis sa puna punct relației pe care o au, motivele fiind de-a dreptul incredibile.

- Cunoscuta de telespectatori drept o femeie pusa pe glume, care are tot timpul glumele la ea, Teo Trandafir se schimba radical, atunci cand iese in public. Mai ales atunci cand in preajma ei se afla un barbat.

- Ca femeile suspinsa in cor dupa Dan Bittman nu e o noutate. Insa, in sfarsit, puteam sa ne dam seama care este marele lui secret. Și, am spune noi, este ”un pont” cat se poate de bun pentru barbații care vor sa se bucure de o viața liniștita alaturi de partenerele lor de viața.

- Desi are 37 de ani, Filipe Teixeira este unul dintre cei mai buni fotbalisti din campionatul nostru. Gratie prestatiilor din acest sezon, mijlocasul l-a convins pe Gigi Becali sa-i ofere un nou contract. Ba mai mult, franco-portughezul a intrat in vederile lui Cosmin Contra, pentru o posibila convocare…

- Cristina Ștefan, bebelușa Carcotașilor, a sarbatorit ziua de naștere a fetiței sale. Micuța a implinit 4 ani. Plina de entuziam și de bucurie, bebelușa i-a organizat Deliei o petrecere ca la carte: rochița și pantofiori de prințesa și tort de ciocolata cu personajul preferat al tuturor fetițelor, Rapunzel.…

- "Referitor la speculațiile aparute in presa, referitor la casnicia mea si la relația mea informatii pe surse, fara vreo declarație din partea mea , informatii neverificate, spuse de surse anonime sau articole platite de persoane apropiate mie care sa imi faca rau ,doresc sa imi rezerv dreptul de…

- Satula de speculațiile care se fac pe seama divorțului ei, Laurette a hotarat ca e momentul sa puna lucrurile la punct. Laurette, care are o vila de 100.000 de euro , este casatorita cu Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare. In ultima vreme, despre Laurette, cea care a vorbit de curand despre cel…

- Relația dintre Laurette și soțul ei, Ciprian Nistor, incarcerat momentan la Penitenciarul Gherla, pare sa fie una ideala. Cel puțin pentru o femeie care iși dorește sa traiasca in puf, ca o prințesa.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost întrebata, joi seara, daca a fost identificat soferul autocarului Jandarmeriei filmat în timp ce depasea o coloana de masini mergând cu viteza pe linia de tramvai, ea raspunzându-le

- Discuțiile despre divorțul dintre Laurette și Ciprian Nistor, omul de afaceri condamnat la ani grei de inchisoare și deținut in penitenciarul Gherla, au fost, in ultima vreme, extrem de tensionate. Mai mult decat atat, de curand s-a pus și problema unei desparțiri care i-a șocat pe toți apropiații lor.

- La aproape noua luni de cand a devenit sotia afaceristului Ciprian Nistor, care e inchis pentru evaziune fiscala, Laurette e pe cale sa semneze divortul. Cu toate ca modelul de ciocolata neaga zvonurile aparute recent cu privire la despartire, adevarul este altul, potrivit destainuirilor facute sub…

- Desi a negat ca zvonurile despartirii sunt doar basme, se pare ca Laurette a luat decizia de a divorta de afaceristul Ciprian Nistor. Mariajul lor a durat doar zece luni, iar certurile au inceput imediat dupa ce el a aflat ca va sta inca 15 ani in inchisoare.

- La doar cateva luni dupa ce s-a maritat cu afaceristul Ciprian Nistor, celebra Laurette este in pragul divorțului. Și, pare-se, in ciuda faptul ca ea ar nega problemele din relație, adevarul este cu totul și cu totul altul.

- Bomba in showbiz! Desi a negat sus si tare ca zvonurile despartirii sunt doar basme, iata ca Laurette a luat decizia de a divorta, in cele din urma, de afaceristul Ciprian Nistor. Mariajul lor a durat 10 luni, iar certurile au inceput imediat dupa ce el a aflat ca va sta inca 15 ani in inchisoare.

- R. Moldova va continua colaborarea cu NATO, iși va consolida capacitatile sistemului national de aparare in sensul anticiparii, prevenirii si contracararii amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii statului, in special a celor cu caracter hibrid, va perfectiona sistemul national de management…

- Faptul ca Selena Gomez a trecut recent printr-o operatie, se pare ca l-a induiosat pe Justin Bieber. Cei doi s-au hotarat sa ingroape securea razboiului si sa fie din nou prieteni. Paparazzi i-au fotografiat deja impreuna si familia Selenei este furiosa!

- Lavinia face primele declarații de la nunta secreta cu Ștefan Banica. Vedeta susține ca momentan nu-și doreste un copil și ca este foarte fericita, mai ales ca in urma cu doua luni a devenit doamna "Banica".

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimneata in zona localitatii Oituz, comuna Lumina, judetul Constanta.Din cauze deocamdata necunoscute un autoturism, marca Ford, a iesit de pe soseaua care face legatura intre Constanta si Tulcea, a intrat pe aratura, unde s a rasturnat.Nu avem alte detalii. Masina…

- Laurette a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre soțul ei, Cirpian Nistor, care se afla la inchisoare. In urma cu cateva luni, Laurette s-a casatorit cu Ciprian Nistor , aflat in arest. Vedeta, care recent a vorbit despre cea de-a doua sarcina , trece prin momente…

- La aproape o luna de cand s-a spus ca sotul lui Laurette a fost mutat intr-un penitenciar din Cluj, pentru ca ar fi fost agresiv, mulatra a spus tot adevarul. Nu orice femeie ar accepta aceasta situatie daca ar fi in locul vedetei.

- Ciprian Nistor a fost mutat de la Jilava in penitenciarul Gherla, din Cluj, insa nu din motivele știute de toata lumea. Laurette a povestit de ce soțul ei a fost transferat atat de departe de ea.

- Nimanui nu-i place sa recunoasca acest lucru, dar adevarul este ca multe relatii incep sa scartaie chiar dupa primii ani. Realitatea este ca, odata cu trecerea timpului, multe cupluri descopera ca scanteia care i-a adus impreuna incepe sa se stinga, scrie yourtango.com.

- Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Pavel Klimkin, a explicat dispozițiile noii Legi a educației parlamentarilor romani și a promis ca nicio școala romaneasca nu va fi inchisa in Ucraina. Vineri, 13 octombrie, ministrul de Externe se afla intr-o vizita la București, a declarat secretarul de presa…

- Ciprian Nistor are toate motivele sa fie super-multumit de Laurette! Desi se afla in spatele gratiilor, barbatul nu a fost abandonat de nevasta sa. Ba mai mult, modelul de ciocolata pare in stare de orice, atunci cand vine vorba de bine sotul ei.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, ascunsi intr-un microbuz incarcat cu mobila, unsprezece cetațeni din Afganistan, Pakistan și Bangladesh, care intenționau sa intre ilegal in Romania. Cei unsprezece migranți au fost predați autoritaților bulgare pentru continuarea cercetarilor, iar…