Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Adela Popescu și Radu Valcan s-au gandit și au vorbit deja sa-i faca un frațior sau o surioara fiului lor, Alexandru. Ei bine, in urma cu cateva ore, prezentatorul TV a facut public un mesaj, care a fost insoțit de o fotografie. Cuvintele scrise pe imagine i-au […]…

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Laurette și Mihai Mitoșeru, impreuna in Dubai. Mulatra a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește fanilor ca s-a intalnit cu realizatorul tv și soția lui, Noemi. Laurette a postat o fotografie cu Mihai Mitoseru in piscina. De langa ei…

- Petru Rus și Radu Chifa au adus jocul „Super Bingo Metropolis” la Antena 1. „Aventura” jocului respectiv s-a incheiat de fiecare data prost, atat pentru angajații firmelor administrate de cei doi afaceriști, cat și pentru mai mulți caștigatori la jocul respectiv. In timp ce angajații și caștigatorii…

- Iritata de faptul ca iubitul sau a flirtat cu Ana Baniciu, Gina Pistol ar fi decis sa ii dea o lecție lui Smiley, alegand sa puna distanța intre ei. Speriat, insa, ca ar putea sa o piarda pe blondina, cantarețul ar fi hotarat, la randul lui, sa faca un pas important in relație, cerandu-i iubitei […]…

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca este la curent cu starea vremii, pe care meteorologii de la ANM o transmit, și i-a in calcul inchiderea școlilor in aceasta saptamana. Firea a mai spus ca ține legatura și cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar. Joi și vineri ar urma…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- Andreea Esca, in culmea fericirii, dupa ce a dezvaluit secretul. Frumoasa prezentatoare TV are motiv de sarbatoare! Și asta pentru ca familia ei numeroasa s-a marit. Bucuroasa, Andreea Esca a facut publica prima imagine cu bebelușul care a venit astazi pe lume. Mesajele de felicitare nu au intarziat…

- Cum Adela Popescu a jucat in mai multe productii, fiind si prezentatoare TV o buna bucata de timp, ea l-a avut invitat in urma cu mai multi ani pe manelistul Babi Minune in platou. The post ADELA POPESCU, pusa la punct de BABI MINUNE. Ce i-a raspuns manelistul atunci cand a fost intrebat daca cerceste…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 2 (E 85), la Slobozia Bradului, in judetul Vrancea, informeaza romaniatv.net. In accident au fost implicate doua autoturisme si doua TIR-uri. Circulatia pe toate drumurile din Vrancea se desfasoara in conditii de iarna si este semnalat…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Ramona Gabor s-a mutat in urma cu cațiva ani in Dubai, acolo unde s-a reprofilat, lasand modellingul pe planul doi și intrand in afaceri imobilare. Acestea nu sunt, insa, singurele noutați din viața surorii Monicai Gabor. Se pare ca nu doar financiar sta foarte bine, ci și pe plan personal. (NU RATA,…

- Denisa Nechifor a vorbit la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, despre planurile sale, dar a divulgate și ce fel de barbat cauta și alaturi de care ar fi fericita. Vedeta care are o fetița, Rania, cu fotbalistul Adrian Cristea, spune ca iși mai dorește un copil. Doar ca acum vrea un baiețel.…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Laurette nu se teme sa divorțeze de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare, si a vorbit despre acest subiect la o emisiune tv. INCREDIBIL! Cum a pozat LAURETTE in timp ce sotul ei este in inchisoare FOTO "Eu raman atasata. Am vorbit, dar nu am fost eu cea care a bagat divort. El…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- 11 persoane au decedat duminica, dupa ce un avion privat turcesc, Challenger 604, s-a prabusit in Iran. Apartinea companiei Basaran Holding, iar in acesta se afla si Mina Basaran, nimeni alta decat mostenitoarea firmei. Femeia se intorcea de la Dubai, unde avusese o petrecere a burlacițelor. Mina Basaran…

- Laurette a declarat ca nu este implicata in nicio relație, negand, astfel, legatura cu cetațeanul grec cu care s-a afișat la un eveniment. Mulatra a dezvaluit ca, sambata, a plans in mașina deoarece nu și-a putut indeplini visul, acela de a deveni actrița. „Cel mai mare regret este ca pe la 20 si putin…

- Laurette se afla in plin proces de divorț cu Ciprian Nistor și, recent, s-a fotografiat alaturi de un barbat, la o petrecere. Mulatra a ținut sa precizeze ca, pentru moment, nu are o relație cu absolut nimeni și, surprinzator, a precizat ca sunt șanse ca separarea de actualul soț sa nu se mai produca.…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Viviana Lipan (48 de ani) și fiicele ei, gemenele Ana-Maria și Bianca (21 de ani), au caștigat aseara 20.750 de lei, la “Guess My Age – Ghicește varsta”. Cu acești bani, cele doua surori, studente la Informatica, vor sa inceapa o mica afacere in domeniul IT și sa plece intr-o scurta vacanța la Dubai.…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Laurette a fost invitata la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, și a povestit despre viața de familie, dar și despre multe alte lucruri pe care le face. A mai spus și cum o privesc barbații și cat este de indragostita. Laurette a dezvaluit ca a fost indragostita de putine ori, insa in…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Laurette este decisa sa transeze disputa cu sotul ei, Ciprian Nistor, aflat dupa gratii. Sotul a acuzat-o de infidelitate, asa ca vedeta vrea sa incheie cat mai repede relatia care e prinsa acum doar in actele de casatorie.A

- Scandalul de divort dintre Laurette si Ciprian Nistor pare sa fi intrat in linie dreapta. In ciuda faptului ca soțul ei, inchis la penitenciarul Gherla, a facut tot posibilul ca sa o recucereasca pe senzuala bruneta, aceasta a luat o noua decizie. De data aceasta, modelul de ciocolata este mai hotarata…

- O familie de romani aloca, in medie, pentru o vacanta suma de 1.500 euro, cel mai mult cheltuind bucurestenii din nordul Capitalei, respectiv 3.000 de euro, conform unui studiu realizat de un turoperator, remis joi AGERPRES. In medie, o familie de bucuresteni aloca pentru o vacanta suma de…

- Aflata in divort cu sotul din inchisoare, Ciprian Nistor, Laurette trece prin momente delicate. Vedeta a marturisit intr-un mesaj facut public ce i s-a intamplat. Ea a spus ca nu e singura care se confrunta cu acea situatie medicala grava.

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…

- Sora Monicai Gabor nu se plange deloc de viata pe care o duce! E de ceva vreme in Dubai, unde traieste cu adevarat viata la inaltime. Mai nou, ea si-ar fi gasit jumatatea, iar vedeta a decis ca e tiumpul sa anunte. Doar ca a facut-o intr-un mod inedit.

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Soțul din inchisoare nu vrea sa mai divorțeze de Laurette. Reacția lui Ciprian Nistor vine dupa ce acesta și-a acuzat soția ca are relații extraconjugale. Ciprian Nistor, condamnat la 15 ani de inchisoare, i-a trimis sotiei un munte de cadouri, in speranta ca va reveni in bratele lui. Insa, mulatra…

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- „Evenimentul zilei” a intrat pe firul unei anchete care ar putea arunca in aer afacerea EADS – Eurofighter, scandalul internațional privind achiziția dubioasa de avioane contestata de statul austriac in raport cu Germania. Informații-bomba furnizate pentru INTERPOL de o romanca il indica drept pion…

- Scandalul de divorț dintre Laurette și soțul ei, inchis la penitenciarul Gherla, pare sa fie departe de a se incheia. Mai exact, in ciuda faptului ca a umplut-o de cadouri de ziua ei de naștere, Ciprian Nistor este decis sa mearga cu acțiunea mai departe, in instanța.

- Incurcate sunt ”caile divorțului”. Sau, cel puțin, așa par in cazul celebrei Laurette și a soțului ei, Ciprian Nistor. Mai ales ca, aflați in mijlocul unui scandal de pomina, barbatul, inchis la Penitenciarul Gherla, are grija sa o faca fericita chiar daca a acuzat-o de infidelitate.

- Dubai a sarbatorit trecerea dintre ani cu un impresionant spectacol de sunet si limini care a facut sa straluceasca turnul Burj Khalifa, cel mai inalt din lume. Show-ul a fost atat de extraordinar, incat a intrat in...

- Saptamana aceasta Laurette si-a serbat ziua de nastere intr-un club de fite din Capitala. A primit multe cadouri, dar si un buchet mare de trandafiri de la sotul ei de care va divorta in curand, Ciprian Nistor.A

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…