Stiri pe aceeasi tema

- Premiera în știința: a fost infirmata ideea privind declinul ireversibil al creierului la câteva minute dupa ce alimentarea cu sânge s-a oprit! Functiile cerebrale ale unor porci morți au fost reactivate parțial.

- O femeie puternica va avea intotdeauna viața ordonata, pe cand o femeie aroganta va avea un haos complet in viața sa, in timp ce se va indeparta de oamenii din jurul ei. O femeie puternica va ramane intotdeauna sincera, in ...

- Nicoleta Guța este, din nou, o femeie singura și fara obligații! Manelista nu sufera deloc dupa desparțirea de Ionica Bangala, ba din contra, este mai fericita și mai zambitoare ca oricand

- O mama a trecut prin cea mai mare tragedie a vieții sale. In urma unui accident de mașina, femeia și sora ei au fost singurele care au scapat cu viața, pierzand insa, o mare parte din sufletul sau: cei doi baieți ai sai cu varsta de 9 ani, respectiv 1 an și jumatate.

- O masina s-a rasturnat pe un drum national din judetul Valcea, dupa ce soferita a pierdut controlul volanului. Viata uneia dintre victime a fost salvata de catre doi medici care treceau intamplator prin zona.

- Cezar Ouatu și mama lui au fost invitați in cadrul emisiunii de la pro tv, unde au vorbit despre relația lor. Artistul a trecut prin clipe grele in ultima perioada. De Dragobete s-a desparțit de iubita lui, Andreea Vilau și a facut anunțul pe contul de socializare. Cezar Ouatu a venit alaturi de mama…

- Accident rutier grav provocat, astazi, de cunoscutul interlop din Timișoara, Lucian Boncu. Incidentul in urma caruia o femeie in varsta de 73 de ani a ajuns internata in stare grava, la spital, a avut loc pe strada Muncitorilor din Giroc. Aflat la volanul mașinii, Lucian Boncu a dat cu spatele și…