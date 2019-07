Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte si Florin Pastrama s-au casatorit, iar la petrecerea de nunta le-au fost alaturi sute de invitati, care mai de care mai controversati. Printre acestia se numara si mama lui Brigitte, care a facut declaratii uimitoare despre relatia fiicei sale.

- Nunta dintre Brigitte si Florin Pastrama a tinut primele pagini ale ziarelor, duminica, cand cei doi s-au casatorit religios. Brigitte si Florin au fost in culmea fericirii, iar evenimentul a fost unul exact asa cum si l-au dorit.

Brigitte și Florin Pastrama sunt in culmea fericirii. Chiar daca s-au casatorit civil in urma cu cateva saptamani, frumoasa bruneta și cunoscutul...

- Luni, mare eveniment a avut loc in showbiz! Brigitte si Florin Pastrama au devenit sot si sotie, iar cununia lor a tinut primele pagini ale ziarelor. Insa, pana la petrecerea de nunta mai e ceva timp!

- Luni a fost zi mare pentru Brigitte și Florin Pastrama care și-au unit destinele in fața ofițerului de starea civila. Dupa ce au spus un DA din inima, domnul si doamna Pastrama au fost intampinati la iesire cu flori de familie si prieteni, iar pe chipul celor doi se putea citi emotia si fericirea.

- Luni, Brigitte si Florin Pastrama si-au unit destinele. Cei doi au avut parte de sustinerea apropiatilor, iar ceremonia a fost de-a dreptul uimitoare. Ramasese insa, o intrebare: Cine a prins buchetul? Acum, totul e clar! Cineva se pregateste de nunta!

- Brigitte Sfat a acceptat sa devina logodnica lui Florin Pastrama, iar cei doi au incveput o relatie care i-a facut sa depuna actele pentru casatorie. Acum, fosta nevasta a lui Ilie Nastase nu mai este atat de sigura ca vrea sa sotia lui Florin Pastrama.