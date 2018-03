Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a recunoscut pentru prima data ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care vrea sa il țina inca secret. Dupa multe speculații aparute prin presa despre o posibila relație a lui Nicolle Cherry, tanara a marturisit ca este mai indragostita ca niciodata, si ca…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Luna martie bate la ușa, iar Dana Rogoz a rememorat cum aratau in copilarie zilele de 1 martie și 8 martie, dar și cum le traiește in prezent, de cand are o frumoasa familie. Actrița a povestit amanunte prețioase intr-un articol scris pe blogul sau. Odata cu destainuirile a venit și un apel disperat…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Ratarea play-off-ului l-a costat scump pe antrenorul Vasile Miriuța. Conducerea clubului Dinamo București a luat decizia de a renunța la tehnician, numindu-l in funcția de antrenor principal al echipei pe Florin Bratu. In varsta de 38 de ani, fostul atacant al lui Dinamo va avea parte de un debut infernal…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Este tatal unor gemene superbe, iar astazi, Mihai Morar a stranit un val de emoții, dupa ce a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj sugestiv. Din randurile scrise, se pare ca atat el, cat și soția sa s-au gandit la un al treilea copil. Fanii au reacționat cu zeci de […] The post Mihai…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Constantin Dita, actorul care a dat viata celebrului personaj Giani din serialul „Las Fierbinti”, a vorbit in cadrul unui interviu despre problemele de sanatate. El a vorbit și despre ceea ce a dus la apariția maladiei care l-a scos pentru un timp de pe platourile de filmare și, la un moment dat, a…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Sora Deliei Matache este mama de cateva luni, iar acum intreahga familie se pregatește pentru botez. Delia a fost data de gol chiar de mama sa, care a fost invitata la emisiunea ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar. Femeia a spus care este ocupația zilnica a artistei. „Fac naveta zilnic Berceni-Pipera.…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat calendarul anului școlar 2018-2019. Astfel, cursurile vor incepe la data de 10 septembrie și nu așa cum se intampla pana acum, pe 15 septembrie. Anul școlar viitor va avea 168 de zile. Semestrul I este cuprins intre 10 septembrie 2018 și 1 februarie 2019,…

- Ionuț Tanase a divorțat de mama copiilor sai. Caștigatorul de la „Dansez pentru tine” a facut chiar el anunțul, pe contul sau de Facebook. El a postat un mesaj foarte lung, care i-a emoționat pe prietenii sai. Artistul a dat de ințeles ca a facut anumite greșeli care au dus la deparțire și a postat…

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Berbec – Nu te increde astazi in sfaturile unui prieten sau ale unui apropiat al familiei, deoarece s-ar putea sa iți induca in eroare judecata și ca atare sa comiți unele greșeli…copilarești! Alege-ți bine și rațional colaboratorii cu care vrei sa lucrezi și nu te entuziasma la primul om care iți iese…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- Citeste tot materialul pe evz.ro Post-ul Evz.ro – Testele secrete prin care femeile pot depista barbații agresivi. Un psiholog criminalist celebru in Romania are toate raspunsurile apare prima data in Libertatea.ro .

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Scandalul de divort dintre Laurette si Ciprian Nistor pare sa fi intrat in linie dreapta. In ciuda faptului ca soțul ei, inchis la penitenciarul Gherla, a facut tot posibilul ca sa o recucereasca pe senzuala bruneta, aceasta a luat o noua decizie. De data aceasta, modelul de ciocolata este mai hotarata…

- Calina Roman, fiica designerului vestimentar Catinca Roman, are doar 18 ani, insa s-a lansat deja cu mult curaj in lumea mondena. Dupa ce a fost parasita anul trecut de partenerul sau, Bogdan Nemteanu, alias “Bi”, cel cu care a avut o relație secreta timp de cateva luni și pe care-l cunoaștem tot prin…

- Politistii si procurorii fac cercetari dupa ce, sambata, o pacienta de 29 de ani a murit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Potrivit unor surse medicale, tanara a fost adusa in stop cardio-respirator de catre doi barbati. Acestia nu au spus de cat timp…

- Stephan Pelger a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre viata sa, dar si despre prima persoana pe care a imbracat-o. Surpriza este reprezentata de faptul ca acesta din urma si-a insusit cariera de creator de moda alaturi de bunica sa.

- What's UP a fost invitatul lui Mihai Morar la emisiunea ”Rai, da buni”, iar prezentatorul i-a pregatit o mare surpriza artistului. Dar si o mare tentatie, ispita... Cantaretul se afla de doi ani la un regim strict, si se vede asta pe el.

- Simona Halep s-a impus in turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6, 6-1, cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina Dias (Kazashtan), cu 5-7, 6-4, 6-3, iar dupa…

- Patrupedul Poliției de Frontiera Amy a dat in vileag doi moldoveni care intenționau sa introduca in țara, camuflate asupra lor, plicuri cu substanța, dupa miros și culoare asemanatoare marijuanei. Barbatii au fost demascati in punctul de trecere Otaci-Moghiliov-Podolskii.

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Barbatii nu acorda intotdeauna multa atentie starii de sanatate, uneori au o alimentatie neadecvata si duc un stil de viata dezechilibrat. Medicii sustin ca nutritia este foarte importanta, insa putini sunt cei care inteleg acest lucru si pun pret pe alimentele pe care le consuma.

- În octombrie, un barbat de 44 de ani a racolat o minora de 16 ani, din județul Cluj, prin intermediul unui site de socializare. Împreuna cu ceilalți doi barbați de 37, respectiv 19 ani și minora, s-au deplasat într-un apartament închiriat din Sibiu. Barbații ar fi dus în…

- Un studiu realizat de firma de consultanta EPC Group arata ca sunt sanse de 2,8 mai mari ca barbatii sa foloseasca cuvantul „password/parola”, pentru a-si securiza un cont online, decat femeile. Cercetarea a fost realizata pe baza unui sondaj la care au participat 600 de persoane. Studiul releva…

- Toți cei trei barbați, din Motru, condamnați pentru proxenetism, au ajuns, ieri, in Penitenciarul Targu-Jiu. Mihai Hudișteanu, Alexandru Paun și Ion Lupu au aflat sentința finala in noiembrie, insa nu s-au prezentat la Poliție, fiind dați in urmarire la nivel național. „La data de…

- Laurette se pregatește, in aceasta perioada, de un divorț care se anunța a fi dificil. Iar asta pentru ca afaceristul Ciprian Nistor, deținut, in prezent, in Penitenciarul Gherla, a decis ca nu mai vrea sa formeze o familie cu ea, avand indicii cu privire la infidelitațile modelului.

- Silvia Radu a facut un apel catre toți angajații Primariei sa respecte drepturile omului și sa opreasca discriminearea pe baza de gen, noteaza NOI.md. Primarul general interimar s-a referit la liberalul Valeriu Munteanu, despre care mai mulți angajați din cadrul Primariei s-au plins ca discrimineaza…

- DJ Wanda se confrunta, de cateva luni, cu o boala rara. Vedeta a oferit acum noi detalii despre starea sa de sanatate. DJ Wanda a trecut prin momente deloc placute in urma cu cateva luni, atunci cand a fost diagnosticata cu o boala rara . DJ Wanda, care a fost la un control mai amanunțit la o clinica…