- Al Wasl a ajuns la trei meciuri consecutive fara victorie. Dupa doua infrangeri, echipa lui Laurențiu Reghecampf a remizat, in deplasare, cu Al Fujairah, scor 3-3. Meciul a avut o desfașurare de coșmar pentru formația romanului. Al Wasl avea 3-0 in minutul 52, dupa reușitele lui Saleh (6, 52) și Mendes…

- Al Wasl, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf, a caștigat, sambata, duelul cu Al Dhafra, scor 2-1, din runda cu numarul 18 a primei ligi din Emiratele Arabe Unite. Echipa fostului antrenor de la FCSB a deschis scorul in minutul 23, prin Saleh. Zece minute mai tarziu, golgheterul echipei,…

- Al Wasl, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 5-0 (2-0), de formatia irakiana Al Zawraa, in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor Asiei potrivit news.roSaeed '22, Abdulnabi '36 si '51, Abdulraheem '75 si Al Juwayed '84 au marcat…

- Antrenorul roman Laurentiu Reghecampf a debutat cu o victorie in Grupa A a Ligii Campionilor Asiei la fotbal, luni, cand Al Wasl (Emiratele Arabe Unite) a invins formatia saudita Al Nassr cu scorul 1-0, pe teren propriu. Unicul gol al partidei a fost reusit de brazilianul Fabio Lima (62),…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Al Wasl, spune ca și l-a dorit foarte mult pe Nicolae Stanciu (25 de ani) la echipa sa, insa n-a putut sa-l ia. Antrenorul susține ca mijlocașul e cel mai bun jucator roman activ, acest lucru fiind simțit pe propria piele in urma cu o saptamana cand Stanciu a marcat…

- Titular la Al Ahli in partida cu Al Wasl (2-2) din Arab Club Champions Cup, Nicolae Stanciu le-a luat ochii arabilor cu o execuție magnifica, exact in momentul in care ii era mai greu echipei sale. Formația lui Laurențiu Reghecampf deschisese scorul in minutul 1 prin Jasem Ali. Nicolae Stanciu a luat…

- Laurentiu Reghecampf a debutat cu dreptul pe banca tehnica a lui Al-Wasl. In primul meci de la reluarea primei ligi din Emiratele Arabe Unite, formatia pregatita de antrenorul roman s-a impus cu 2-1, in deplasarea de pe terenul ultimei clasate, Dibba Al Fujairah.Meciul nu a inceput bine pentru…