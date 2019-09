Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și-a sarbatorit soțul in Dubai, printr-o petrecere cu fast, la care au participat și Adrian Mutu și soția sa, Sandra. Laurențiu Reghencampf a implinit 44 de ani și a fost felicitat de familie și prietenii apropiați.

- Anamaria Prodan a pus stop transferurilor de fotbaliști, pentru moment, și a plecat in vacanța. A ales ca destinație Emiratele Arabe Unite și a ajuns la Dubai, acolo unde Laurențiu Reghecampf, soțul ei, are un apartament de lux, primit din partea conducerii echipei pe care o antreneaza, Al Wasl. Cei…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, nu i-a iertat pe jucatorii echipei sale dupa esecul din deplasare, impotriva Craiovei. Omul de afaceri a fost foarte numultumit de evolutia jucatorilor, in special de cea a lui Mihai Radut, care a ratat o lovitura de pedeapsa in prima repriza, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Anamaria Prodan este centrul discuțiilor in aceasta perioada, dupa pumnul pe care i l-a dat direct in fața antrenorului Dan Alexa. Anamaria Prodan, in varsta de 46 de ani, a fost tot timpul in atenția presei, fie datorita faptului ca este prima femeie-impresar din fotbal care a atins apogeul, fie pentru…

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf dețin apartamente de lux in America, o astfel de locuința de lux aflandu-se chiar in Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o. Aceasta ar fi una dintre cele 11 case deținute de familia celor doi. Prima achiziție…