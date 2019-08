Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Mitrache, directorul executiv al CEC Bank (presedintele directoratului), si-a dat demisia, invocand motive personale familiale, postul fiind liber incepand cu data de 12 august, au precizat surse din piata bancara, potrivit zf.ro. Conform aceleași surse, pozitia de CEO interimar a fost preluata…

- CEC Bank majoreaza dobanzile aferente depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii, in lei, destinate clientilor persoane fizice si juridice, potrivit unui comunicat de presa al bancii. Astfel, rata de dobândă aferentă depozitelor pentru persoane fizice ajunge la 4,50% pe an în…

- In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera g din Regulamentul ASF nr. 5 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD informeaza investitorii ca in reuniunea din 19 iulie 2019, Consiliul de Administratie al bancii a decis: numirea lui Radu Topliceanu in calitate de Director…

- CEC Bank deruleaza o campanie promotionala aferenta Liniei de credit, pana la data de 31 decembrie 2019. In cadrul campaniei, clientii beneficiaza de o durata de creditare extinsa la maximum 60 luni, cu posibilitate de prelungire.Linia de credit de la CEC Bank este destinata nevoilor curente de capital…

- CEC Bank continua politica de sustinere a sectorului IMM si anunta acordarea de credite punte Start-Up Nation cu garantia COSME, la un nivel de maximum 50% din valoarea finantarii. COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) este un instrument de garantare dezvoltat de Fondul European de Investitii…

