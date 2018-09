Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Laurentiu Cazan, coordonatorul interventiei violente a jandarmilor la protestul din 10 august si urmarit penal de Parchetul Militar in aceasta speta, urmeaza sa fie premiat cu un loc in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi discutat la Sedinta…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata oficial in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, urmand sa fie semnat curand actul constitutiv, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului…

- Elevii bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani ar putea beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Cunoscutul Parcul Carol I va fi transformat intr-un pol cultural al Bucurestiului, printr-un proiect promovat si sustinut de catre viceprimarul ALDE Tomnita Florescu, dar si de catre consilierii generali ALDE Claudiu Daniel Catana, Tudor-Tim Ionescu si Ion Valentin Voicu, proiect ce a fost votat…

- Blocul operator de la chirurgie din Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino din București va fi reabilitat. Proiectul a fost votat astazi in ședința Consiliului General al Municipiului București. In prezent la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino din București s-au constatat o serie de probleme: spațiile sunt…

- Primaria București vrea sa dea cate 250 de lei pensionarilor pentru ochelari. Proiectul “Lumina ochilor, cea mai importanta. Ochelari pentru varsta a treia” prevede acordarea unui sprijin financiar in valoare de maximum 250 de lei/ net pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe…