Laureatul Premiului Saharov 2019 al Parlamentului European este Ilham Tohti (surse)

- Parlamentul European a decis joi sa-i decerneze Premiul Saharov pentru libertatea de gandire intelectualului uigur Ilham Tohti, condamnat la inchisoare pe viata in China pentru "separatism", informeaza surse din cadrul grupurilor politice citate de France Presse, potrivit Agerpres.Fostul profesor…

- Salih Khater in varsta de 30 de ani, care in luna august a anului trecut a intrat intentionat cu masina in trecatori si politisti in apropierea parlamentului din Marea Britanie, a fost condamnat luni, 14 octombrie, la inchisoare pe viata. Barbatul care se afla intr-un Ford Fiesta argintiu a intrat…

- FOTO – Arhiva Clujeanul Marius Balo, care a fost condamnat in China la 8 ani de inchisoare pentru o fapta cu un presupus prejudiciu de 80 de dolari, ar putea fi transferat in Romania in urma unei decizii a Curtii de Apel Cluj, scrie Medifax. Potrivit unui comunicat al casei de avocatura care l-a reprezentat…

- Din cauza conflictului comercial de lunga durata pe care China il poarta cu SUA, economia natiunii asiatice a avut de suferit. Pentru a rezolva aceasta problema Guvernul de la Beijing incurajeaza companiile si districtele locale sa contribuie la dezvoltarea "economiei de noapte", scrie CNBC, citat de…

- Parlamentul European a anuntat joi, la Strasbourg, nominalizarile pentru Premiul Saharov pe 2019, reprezentate de sapte personalitati sau entitati, printre care si opozantul rus Aleksei Navalnii, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

- Parlamentul European va vota, joi, adoptarea unei rezoluții prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939, potrivit Mediafax.Rezoluția Parlamentului European privind 80 de ani de la inceperea celui de-al Doilea…

- Un militant al opozitiei ruse a fost condamnat joi la patru ani de inchisoare pentru participare "in mod repetat" la manifestatii neautorizate, multe dintre ele legate de miscarea de protest inaintea alegerilor locale de la Moscova, potrivit Agerpres. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Konstantin…