- Premiul "Stefan Iordache", Marele Premiu al Galei Tânarului Actor - HOP, a fost acordat joi seara, în Gala de închidere, actritei Roxana-Florina Fânata, în vârsta de 26 de ani, absolventa în 2015 la Universitatea Babes-Bolyai" Cluj-Napoca,…

- Directorul artistic al Galei HOP, Gigi Caciuleanu, a afirmat, in cadrul evenimentului de deschidere, ca si-a dorit ca editia din acest an "sa fie dedicata miscarii". "Mi-am dorit ca aceasta gala sa fie dedicata miscarii, dar nu oricarei miscari, nu oricarui fel de miscare, ci miscarii izvorate…

- Cea de-a 22-a editie a Galei Tanarului Actor - HOP incepe luni, la Teatrul de Stat din Constanta, 17 tineri actori si sapte trupe urmand sa-si dispute Marele Premiu al competitiei. Evenimentul, care se desfasoara pana pe 5 septembrie, are ca tema "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului…

- Centrul Cultural al Municipiului Carei, Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi”, Direcția de Cultura și Sport Carei, organizeaza in perioada 29 iulie – 6 august 2019, in Parcul Castelului Karolyi, cea de-a treia ediție a Festivalului CAREI FEST, in cadrul caruia se vor desfașura…

- Festivalul Internațional Enescu și muzica lumii, ediția a XX-a, va incepe la Sinaia pe 16 iulie si va ramane deschis publicului pana pe 22 august, accesul la concerte fiind cu intrarea libera. Acest proiect creat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu a pornit ca o continuare a ideii…

- Ediția a XI-a a Festivalului Național de teatru in limba engleza, MagicFest, va avea loc anul acesta in perioada 10-19 iulie. Timp de 9 zile vor lua parte la ateliere de teatru, creație teatrala și la diferite activitați, 7 trupe de liceeni din: București- Acting up, Bacau- Nobody’s Group, Piatra Neamț-…