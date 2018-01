Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatiile in Iran nu sunt decat "inceputul unei mari miscari" care ar putea capata o amploare mai mare decat cea din 2009, a afirmat avocata iraniana Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace, intr-un interviu pentru La Repubblica, scrie Agerpres, citand agentia Belga.

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Vanzarile ultimului model Eurofighter Typhoon au fortat reducerile de locuri de munca la cea mai mare companie de aparare din Europa, BAE Systems Plc., iar Franta si Germania studiaza deja optiunile de luipta care le permite sa omita Regatul Unit, relateaza Bloomberg. Cu toate ca Marea…

- Petre Stroe, directorul general al MET Romania Energy Marketing, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie de pe piața locala, considera ca situația de la inceputul anului, atunci cand prețurile pe piața spot au crescut la niveluri istorice record, și care au generat intrarea in insolvența…

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- Serviciul de transport Uber a pierdut licența de operare in orașul britanic Sheffield, autoritațile retragandu-i autorizația deoarece compania nu a raspuns unor solicitari privind managerierea aplicației sale, scrie Reuters . Uber are dreptul sa continue operațiunile pana in data de 18 decembrie. Daca…

- Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a afirmat, miercuri, ca moartea regelui Mihai I nu reprezinta sfarșitul pentru ultimul suveran al Romaniei, ci doar un nou inceput. "Nu e sfârșitul regelui Mihai, nu, e începutul. Așa gândesc, pentru ca într-un…

- Veninul este asociat, de obicei, cu ințepaturile insectelor sau cu mușcaturile reptilelor. Insa, aceasta substanța versatila, injectabila, este utilizata pentru atac ori in scop de aparare și de alte viețuitoare. Muzeul de Istorie Naturala din Londra, care a inaugurat la 10 noiembrie expoziția ''Veninul:…

- Brazi din capace de bere sau de suc, din CD-uri, din roți de biciclete, pahare de plastic de unica de folosința sau din alte materiale reciclabile. Este ideea unor tineri voluntari care vor sa-și expuna operele in Piața Libertații din Timișoara și sa salveze astfel brazii de peste 15 metri impodobiți…

- Guvernul turc spera sa scape de acest scandal, care a revenit insa in forta miercuri in fata unui tribunal new-yorkez: omul de afaceri Reza Zarrab a afirmat ca a acordat mita in valoare de milioane de dolari fostului ministru turc al Economiei, pentru a-i facilita un trafic ilicit de aur cu Iranul,…

- Astazi, numarul oamenilor care au ieșit in strada a scazut dramatic. Cele mai optimiste televiziuni spun ca duminica, 26 noiembrie, au protestat, in Piața Victoriei, circa 20.000 - 30.000 de oameni, adica de zece ori mai puțin decat in februarie cand a fost episodul cu OUG 13. In februarie…

- Dinamo are un program lejer la sfarșit de an, de care poate profita. Situația se schimba din ianuarie. "Cainii" joaca diseara cu CFR și daca e sa ne luam dupa clasarea in campionat și palmares, este ultimul meci greu din 2017. In rest, inca patru jocuri cu formații care nu exista din punctul de vedere…

- Mai multe persoane au fost transportate la spital și au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost victimele unor accidente rutiere, care au avut loc in cursul zilei de miercuri pe raza județului Vrancea. Astfel, patru tineri au suferit vatamari corporale, dupa ce mașina in care…

- Sfarsitul saptamanii va fi marcat de precipitatii si de o masa de aer rece in toate regiunile tarii, urmare a faptului ca ciclonul Olaf, care vine din zona Italiei, va trece pe la periferia Romaniei. Si inceputul saptamanii viitoare va fi marcat de temperaturi scazute. „Deplasarea ciclonului Olaf este…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- „Punere in garda pentru omenire: al doilea avertisment”. Aceasta este semnalul de alarma solemn pe care mai mult de 15.000 de oameni de știința din 184 de țari l-au publicat luni 13 noiembrie in revista BioScience. Ei cer actiuni concrete si rapide de protectie a mediului, in conditiile in care, la…

- Vorbim din ce in ce mai des despre „a patra revolutie industriala“ sau „industria 4.0“. Oamenii de stiinta de pre­tutindeni sustin la unison ca vietile noastre vor fi schim­bate de rata progresului in patru tehnologii care converg: genetica, robotica, nanotehnologia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Ploiesti, referindu-se la atacurile repetate ale ursilor din ultimele luni, ca solutia ar fi reducerea numarului de animale salbatice, el punctand ca oamenii sunt cei care trebuie protejati."Am vorbit cu colegii din Guvern, lucrurile…

- „Vremuri din ce in ce mai urate. Vedem cum parlamentul si guvernul, prevalandu-se cinic de principiile democratiei, darama unul dupa altul, in stilul cel mai nedemocratic cu putinta, pilonii natiunii: dupa justitie, a venit randul economiei si finantelor. Educatia si cultura sunt deja sub nivelul solului.…

- Cursa de coșmar pentru zeci de pasageri, dupa ce șoferul unui autobuz a lovit mai multe mașini in Londra. Oamenii au strigat disperați la barbatul aflat la volan care a lovit inclusiv un autoturism in care se afla un bebeluș. Polițiștii l-au interogat pe șofer și inca nu au stabilit care este motivul…

- Oamenii au venit cu pancarte pe care sunt scrise mesaje precum "Vrem proiectul BRUA, vrem sa ne pastram locul de munca", "Otel romanesc pentru proiecte romanesti", "Teava romaneasca pe pamant romanesc", "Coruptia voastra e mai tare ca oteul nostru?" sau "Suntem in UE ca sa importam din China?".…

- Anne-Marie Martin are 42 de ani și locuiește la Londra. Ea a fost de acord ca timp de cinci zile sa fie monitorizata non-stop de oameni de știința. Cercetatorii vor sa afle de ce unii oameni nu se ingrașa deși au un stil de viața nesanatos care in cazul majoritații duce inevitabil la creșterea in…

- Trei tineri cu varste cuprine intre 15 si 19 ani au fost prinsi de politistii doljeni dupa ce in luna octombrie au patruns in 14 locuinte din Bailesti, profitand de faptul ca proprietarii erau plecati in strainatate, de unde au furat televizoare, ceasuri si bauturi alcoolice, prejudiciul ridicandu-se…

- Scopul Statelor Unite "nu este razboiul" cu Coreea de Nord, a declarat vineri secretarul american al apararii, James Mattis, in timpul unei vizite la frontiera intercoreeana, relateaza AFP și DPA. Situația din Peninsula Coreea s-a deteriorat considerabil de la începutul…

- Acesta ar putea fi sfarsitul utilizarii sticlelor din plastic. Sferele de apa comestibile, asemanatoare unui implant mamar Sferele de apa comestibile vor putea fi achizitionate in urmatorul an. Ooho este un glob moale de apa care ar putea revolutiona modul in care oamenii consuma apa. Bulele de apa…

- Speakerul Andrian Candu s-a întâlnit, astazi, cu un grup de studenți britanici, veniți în vizita în Republica Moldova. În sala de ședințe plenare, Speakerul a raspuns la întrebarile studenților. Andrian Candu s-a referit la organizarea activitații…

- "Am reusit sa obtinem sprijinul majoritatii pentru finantarea programului pe care l-am anuntat la inceputul anului, si anume, programul prin care ne propunem sa acordam bilete interrail, cu care orice tanar european care implineste 18 ani poate calatori gratuit timp de 30 de zile in Uniunea Europeana.…

- Michel Barnier, negociatorul sef UE al Brexitului, evoca o posibila perioada de tranzitie pana la sfarsitul lui 2020, in vederea mentinerii in starea actuala a relatiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. ”In acest stadiu nu am un mandat sa negociez asupra acestui punct (o…

- Turiștii nervoși au trecut la amenințari. Directoarea unei agenții pagubite de Omnia Turism cu sute de mii de euro ne-a spus ce se intampla acum cu firma ei. A trecut o saptamana de la s inuciderea patronului de la Omnia Turism și panica domnește in continuare printre turiștii care aveau pachete turistice…

- Cateva familii din orasul Nasaud, ale caror locuinte sunt situate pe strada George Cosbuc sunt foarte revoltate din cauza unui fermier. Acesta isi creste animalele in propria ograda, iar mirosul de balegar ii intoxica pe toti cei care locuiesc in vecinatate. Si asta din cauza ca „ferma” urbana nu este…

- Ipoteza sinuciderii in cazul tinerei din Londra care a cazut de pe catedrala Saint Paul pare sa se confirme și de existența a doua bilete de adio pe care tanara le-ar fi scris și pe care anchetatorii le-au gasit la fața locului. Biletele de adio au fost scrise in limba romana și au fost gasite…

- Vaccinarea antigripala a populatiei din grupele de risc va incepe la sfarsitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie. Potrivit ministrului Sanatatii, Florian Bodog, a fost finalizata procedura pentru achizitia unei prime cantitati de vaccin, mai mica decat necesarul pentru tot anul, urmand…

- O retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul internațional referitor la programul nuclear iranian va insemna sfarșitul ințelegerii semnate in iulie 2015, a declarat vineri președintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agenția TASS, transmite Reuters. Larijani, aflat…

- Accidentul de duminica, de la Urziceni, a lasat o tara intreaga incremenita. Un om a murit si alti 14 au fost raniti, dupa un carambol in care au fost implicate sase masini. O alta tragedie infioratoare s-a petrecut de curand. Sambata, o familie intreaga, mama, tata si copiii lor, au cazut…

- Planul respingerii solicitarilor formulate de guvernul Marii Britanii, de incheiere pana la sfarsitul acestui an a termenilor Brexit-ului, incurca serios planurile locatarei din Downing Street. Premierul britanic vrea sa avanseze rapid si cu faza de negociere a conditilor de "divort" intre…

- Ce reprezinta de fapt fenomenul coruptiei? Coruptia este abuzul de atributiile profesionale în interes personal sau de grup. Aceasta poate poate avea loc atât în sectorul privat (ex: oferirea unui credit în conditii preferentiale contrar politicii prudentiale a institutiei…

- Aproape un milion de oameni au marșaluit pe strazile din Barcelona pentru unitatea țarii, in urma tensiunilor care au cuprins intreaga Spanie dupa referendumul controversat privind independența Cataloniei. Totodata, scriitorul Mario Vargas Llosa a susținut un discurs in fața mulțimii, afirmand ca nicio…

- Jeff Lindsay, autorul celor opt romane „Dexter” pe care se bazeaza serialul cu acelasi nume, si un concert de muzica veche romaneasca vor incheia duminica Festivalul International de Literatura si Traducere (FILIT) Iasi. Scriitorul american se va intalni cu publicul la ora 18:00, la Teatrul National…

- Cea de-a doua seara FILIT i-a adus in dialog pe Mircea Cartarescu si Olga Tokarczuk, una dintre cele mai apreciate scriitoare contemporane poloneze. Cei doi au discutat despre felul in care s-au intalnit, despre premiul Nobel, despre legatura dintre literatura si poezie si despre ce anume fac scriitori…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a afirmat - intr-un interviu difuzat miercuri - ca guvernul sau se pregatește sa declare independența acestei regiuni a Spaniei probabil "la sfarșitul saptamanii", relateaza France Presse."Vom declara independența la 48 de ore dupa numararea…