Laureata a Premiului Nobel pentru Pace: Manifestatiile din Iran sunt inceputul unei mari miscari

- Protestele impotriva regimului de la Teheran nu sunt decat „inceputul unei mari miscari” a populației din Iran, care ar putea capata o amploare mai mare decat cea din 2009, a apreciat avocata iraniana Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace.

- Manifestatiile in Iran nu sunt decat "inceputul unei mari miscari" care ar putea capata o amploare mai mare decat cea din 2009, a apreciat avocata iraniana Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace, intr-un interviu publicat duminica de ziarul italian La Repubblica, citat de agentia de…

- Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixam cand pașim in noul an – și carora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simpla: inceputul anului este o granița invizibila care separa trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost in cel…

- Bono, liderul formatiei irlandeze rock U2, care a luat apararea lui Aung San Suu Kyi pe vremea cand aceasta s-a aflat in arest la domiciliu in urma unei decizii a juntei militare birmana, a cerut demisia acesteia ca urmare a crizei legate de minoritatea musulmana rohingya din Myanmar, informeaza…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat ca 2017 a fost un an bogat in medalii pentru luptele romanesti, chiar daca la inceputul acestuia nu a fixat obiective, deoarece era primul din noul ciclu olimpic.„Chiar daca a fost un inceput de ciclu olimpic, in care noi trebuie…

- Dr. Quinn: Cumpatare de sarbatori! Mancatul excesiv și lipsa de mișcare fizica pot duce la dezechilibre grave in organism. Perioada sarbatorilor de iarna este una foarte grea. Și nu ne referim doar la toata vânzoleala care o însoțește - goana dupa cadouri, vizite, prepararea bucatelor…

- SOLSTITIUL de IARNA 2017: Daca ai facut asta pe 21 decembrie, vei avea noroc cu carul tot anul Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Astfel, pe 21 decembrie se va inregistra…

- SARBATORILE DE IARNA! Motorul de cautare Google marcheaza inceputul sarbatorilor de iarna chiar din data de 18 decembrie 2017. Mai este o saptamana pana la Craciun, insa au inceput pregatirile.

- Cateva mii de persoane au protestat duminica seara in mai multe orase ale tarii impotriva modificarilor legilor Justitiei, cei mai multi manifestanti fiind in Cluj-Napoca, Sibiu si Brasov. Protestatarii au infruntat frigul si ploaia si au scandat lozinci la adresa guvernantilor. Manifestatiile s-au…

- Facebook anunța ca va introduce reclame la inceputul conținutului video de la 1 ianuarie 2018. Reclamele vor avea o durata de sașe secunde și vor debuta la inceputul video-ului. Noile reclame se numesc pre-roll și vor incepe automat de fiecare data cand un filmuleț este vizionat. Pentru moment, aceasta…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune in Piata Victoriei in jurul orei 18.00, cu drapele marcate cu doliu, apoi sa plece intr-un mars comemorativ pana la Piata Regelui, unde sa depuna coroane si sa aprinda candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea (Parcul 1 Decembrie).…

- Miscari de trupe in Parlament. "Da, este adevarat ca plec din PNL", a precizat Pistru, marti, pentru MEDIAFAX. Intrebat care este motivul care a stat la baza deciziei sale, Pistru a sustinut ca nu a fost solutionata contestatia sa cu privire la alegerile care au avut loc in organizatia judeteana…

- Mercur retrograd în Sagetator a început pe 3 decembrie și se va termina pe 22, în aceasta luna. Totuși, cea mai grea perioada pentru zodii nu va fi provocata doar de acest eveniment, ci și de superluna în Gemeni, de pe 4 decembrie.

- Fostul consilier pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca însuși președintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rușii pe când actualul lider al SUA era candidat prezidențial, a relatat

- Bitcoinul nu da semne ca isi va intrerupe vertiginoasa ascensiune si se indreapta spre pragul de 10.000 de dolari, dupa ce s-a apreciat cu o cincime doar in ultimele 3 zile. Cea mai cunoscuta moneda virtuala s-a apreciat constant de la inceputul anului si si-a dublat valoarea de la inceputul lunii octombrie.…

- Potrivit unui anunt oficial al Primariei Pitesti, in prima decada a lunii decembrie 2017 va fi pus la dispoziția micilor fotbaliști și antrenorilor acestora, care au mare nevoie, Centrul de copii si juniori “Leonte Ianovschi” de la Stadionul Nicolae Dobrin. Lucrarile de reabilitare ale Centrului de…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a anunțat, joi, in cadrul Conferinței Naționale "Trecut, prezent și viitor in sportul romanesc", lansarea programului "Romania in mișcare", care va avea loc la inceputul anului 2018. "Sper sa adoptam programul 'România…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru, este de parere ca referendumul esuat de duminica, 19 noiembrie, prin care nu s-a reusit revocarea din functie a primarului Dorin Chirtoaca, este „inceputul caderii lui Igor Dodon.

- De la inceputul anului curent, in R. Moldova s-au produs peste doua mii de accidente rutiere. Viețile a 204 de persoane au fost curmate violent pe drumurile din republica. Alte 2 340 de persoane s-au ales cu traumatisme in urma accidentelor rutiere. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Patrulare,…

- Seful Cosa Nostra, Toto Riina, a murit vineri, la ora 3.37, dupa doua interventii chirurgicale si dupa ce în ultimele cinci zile a fost în coma, anunta presa italiana. Riina, care joi împlinise 87 de ani, a fost arestat în ianuarie 1993, dupa ce a fost urmarit si…

- Intr-un astfel de ritm, este de așteptat ca Trump sa ajunga la 2.000 de declarații eronate in primul sau an de mandat și la 8.000 de minciuni pana la sfarșitul mandatului sau. Washington Post precizeaza ca ritmul minciunilor lui Trump a crescut brusc in ultima luna, atingand 9 declarații false…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 294 milioane de euro in primele noua luni ale anului, datoria externa pe termen lung insumand 68,965 miliarde euro, in scadere cu 1% fata de 31 decembrie 2016, informeaza BNR. Datoria externa pe termen scurt a inregistrat, la 30 septembrie 2017, nivelul…

- Dupa o lunga perioada de timp in care dejenii au fost privați de evenimente culturale de excepție și o Casa de Cultura așa cum se cuvine, așteptarea se apropie de sfarșit. Municipalitatea dejeana este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru inaugurarea Centrului Cultural ”ARTA”, iar muzeul municipal,…

- Dupa o campanie de calificare ratata pentru Campionatul Mondial din 2018, nationala Romaniei intalneste Turcia, intr-un meci amical care va avea loc pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj-Napoca, de la ora 20:15. Confruntarea cu echipa pregatita de Mircea Lucescu este un examen important pentru…

- Actrita americana de origine israeliana Natalie Portman a fost distinsa cu Premiul Genesis 2018, a informat marti fundatia care acorda acest premiu decernat anual unor membri ai comunitatii in semn de omagiu adus carierei lor profesionale si pentru angajamentul lor fata de valorile evreiesti, relateaza…

- Inceputul lunii noiembrie a adus la instituția publica ABA Olt un control de la ANAR, control care s-a epuizat in doua-trei zile. Echipa de control formata din cinci membri a fost incantata și descantata prin restaurante, cluburi valcene, iar controlul a fost doar de ochii lumii. Așa cum se știe din…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron se vor alatura altor oficiali din 197 de țari, celebritați, cercetatori și activiști din domeniul mediului in cadrul unei conferințe privind schimbarile climatice, care a inceput luni in orașul german Bonn (vest), relateaza agenția…

- Cel puțin 260 de persoane care manifestau duminica, in centrul Moscovei, impotriva președintelui Vladimir Putin, au fost arestate. Motivul invocat de poliție – demonstrația nu a fost autorizata. Manifestația a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, fost candidat la alegerile…

- Romanii si au dat intalnire, ieri, in fata prefecturilor din mai multe orase din tara. Oamenii au protestat din cauza modificarilor aduse Legii Justitiei. Organizatorii protestelor de pe plan local, "Rezistenta Constantaldquo;, au precizat care sunt revendicarile si motivele pentru care cheama lumea…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 s-a reunit, joi, pentru a-i audia pe Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. Luni, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir s-a prezentat in fata acestei comisii. Udrea: In 2009, Oprea colabora cu Maior si Coldea, fiind in conflict cu Geoana…

- F. T. La inceputul acestei saptamani, timp de o ora și jumatate (intervalul 15, 30 – 17), polițiștii din Valenii de Munte au desfașurat, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova o “actiune- fulger” care a avut drept scop verificarea respecta prevederilor…

- Catalin Botezatu, in doliu la inceputul acestei saptamani. Designerul a postat pe contul de socializare un mesaj trist, fara a dezvalui numele persoanei care s-a stins din viața. Catalin Botezatu este devastat de durere, iar cuvintele lui i-a impresionat pe prietenii virtuali. Catalin Botezatu, in doliu…

- Scopul Statelor Unite "nu este razboiul" cu Coreea de Nord, a declarat vineri secretarul american al apararii, James Mattis, in timpul unei vizite la frontiera intercoreeana, relateaza AFP și DPA. Situația din Peninsula Coreea s-a deteriorat considerabil de la începutul…

- "Am reusit sa obtinem sprijinul majoritatii pentru finantarea programului pe care l-am anuntat la inceputul anului, si anume, programul prin care ne propunem sa acordam bilete interrail, cu care orice tanar european care implineste 18 ani poate calatori gratuit timp de 30 de zile in Uniunea Europeana.…

- Miniștrii muncii și ai afacerilor sociale din statele membre ale Uniunii Europene au dat unda verde luni, in cadrul reuniunii desfașurate la Luxemburg, pentru semnarea unei declarații a drepturilor sociale care vor trebui respectate in intreg blocul comunitar, informeaza agenția Belga. Acest…

- Bugetarii raman si fara bonuri de masa de anul viitor. Si multe sporuri vor fi taiate, conform proiectului legislativ. Daca negocierile nu vor duce la un numitor comun, salariații de la stat ameninta ca vor iesi in strada. La aproape 20 de ani de cand au fost introduse pe piata, bonurile de masa ar…

- Un grup de 16 experți internaționali mandatat de justiția chiliana a ajuns vineri la concluzia ca moartea laureatului Premiului Nobel pentru Literatura Pablo Neruda, survenita la scurt timp dupa lovitura de stat a lui Pinochet in 1973, nu a fost provocata de un cancer așa cum indica certificatul…

- Activista pentru drepturile femeilor Malala Yousafzai, laureata a Premiului Nobel, care a inceput anul acesta sa urmeze cursurile prestigioasei universitați Oxford, a fost criticata pentru ținuta sa.

- Servicii Publice Iasi (SPI) a ridicat peste 100 de masini parcate neregulamentar in prima jumatate a lunii octombrie. Exact 103 masini au fost ridicate si eliberate din baza SPI, ceea ce inseamna venituri de cel putin 44.290 lei in aproape doua saptamani. La aceasta suma se adauga alti 2.610 lei, bani…

- Peste 9.600 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 87 de noi cazuri. In județul Alba sunt, in total 187 de cazuri, insa de mai bine de o luna nu a mai aparut niciunul, potrivit datelor raportate de Institutul Național de…

- Pentru a „coafa" infrangerea usturatoare suferita de Dragnea, liderii partidului au recurs la un siretlic. Au sustinut ca nu Tudose le-a cerut demisia ministrilor „penali", ci ca acestia ar fi insistat sa demisioneze. Informatiile aparute pe surse de la sedinta CEx arata contrariul. „Au fost discutii…

- Este o localitate imbatranita dar, in acelasi timp, si cocheta. Numara 3.052 de suflete, dintre care 780 de adulti, 480 de copii si 1.766 de varstnici. Viceprimarul din Bethausen, Murariu Tripon-Doru, spune ca de la inceputul anului s-au inregistrat patru nasteri si… 25 de decese. Cei care traiesc in…

- Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a salutat vineri atribuirea Premiului Nobel pentru Pace 2017 Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare ICAN, cu care Uniunea Europeana impartașește obiectivul ''unei lumi debarasate de arme nucleare'', relateaza AFP. Dna Mogherini…

- Premiul Nobel pentru Pace a fost decernat vineri, la Oslo, Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN). Premiul Nobel pentru Pace, in valoare de noua milioane de coroane suedeze (1,10 milioane de dolari) va fi inmanat pe 10 decembrie la Oslo.

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda va­ria­bila, a stagnat vineri, la 1,78%, dupa ce miercuri si joi a avut o evolutie usor descendenta. Aceeasi evolutie a avut si indicele Robor la 6 luni, fo­losit in special in…

- Special Arad a publicat ieri articolul despre Nobel și legatura tinerei aradence, Anamaria Effler, ca acest important premiu mondial. In materialul intitulat „Colegiul Moise Nicoara din Arad, pe scena mondiala!...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pe doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 3 – 15 octombrie, in fiecare regiune: BANAT Regimul termic va fi apropiat de cel normal in aceasta perioada din an, pe intreg intervalul de prognoza. In prima saptamana, valorile diurne…