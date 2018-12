lauraadamache.ro: Gubana – reteta cozonac italian delicios, cu umplutura de fructe uscate

Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea se delecteaza acum cu preparate tradiționale romanești, mancarea grasa nu este tot timpul cel ami bun lucru. Iar daca te-ai saturat de rețetele pe care le vezi in fiecare zi, este timpul sa incerci ceva nou și de-a dreptul delicios.

- Reteta cozonac traditional. Daca tot se apropie sarbatorile si masa de Craciun trebuie pregatita cu atentie, ne-am gandit sa iti propunem o reteta de cozonac traditional pe care il fac maicutele la manastire. Compliteaza masa de sarbatori cu un cozonac pufos moldovenesc.

- Cannelloni rulouri umplute din foi de lasagna sunt perfecti pentru masa de pranz. Astazi va propun o reteta inedita, dar foarte gustoasa, sunt sigura ca o sa va indragostiti de ea. Umplutura este compusa din ton bucati Lotka in suc propriu, mozzarella, capere si busuioc. Ceva de vis Nu este deloc o…

- Ceai de menta – Beneficii Stres, migrene, dureri de cap, febra Poti consuma un ceai de menta daca vrei sa scapi de durerile de cap si migrenele cauzate de stres. Ceaiul de menta promoveaza relaxarea, are efect antispasmodic, reduce tensiunea arteriala si temperatura corpului. De aceea,…

- Aceasta rețeta este potrivita in zilele de post. Ingredientele sunt la indemana, iar prepararea nu impune dificultați. Iata ce ai de facut! Ingrediente • 2 linguri ulei • 1 ceapa • 1 morcov • Sare-dupa gust • 100 g ciuperci • 1 ceasca cu orez • 2 linguri stafide • 1 mana de mieji […] Articolul Sarmale…

- Musaca de cartofi In versiunea turceasca, reteta de musacaua este pregatita din legume fierte in aburi sau prajite, vinete, ardei gras, rosie, ceapa, toate amestecate cu carne tocata. Este servita cu sos de iaurt si pilaf de orez. In versiunea originala, arabeasca, musacaua este un fel de mancare…

- De cate ori ajungem in tara, parintii ne intreaba cu ce sa ne astepte bun de mancare. Chiar daca le spunem sa nu se dea peste cap pentru noi, parintii sunt parinti, ne fac zeci de mancaruri si dulciuri, iar printre deserturile pregatite de soacra mea, checul pufos cu rahat ocupa un loc de cinste.Acest…

- Gogoși! Cine nu iubește niște gogoși delicioase și ușor de preparat? Chiar și așa, este posibil sa te fi saturat de cele tradiționale. Prin urmare, avem o rețeta perfecta, care aduce gusturile de sezon la tine in farfurie.