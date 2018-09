lauraadamache.ro: Buseuri cu ton si masline Perfecte pentru gustari, mese festive, pachetelul de scoala sau de serviciu, buseurile cu ton si masline se fac simplu si sunt atat de gustoase incat merita sa le incercati si voi. Mie imi plac foarte mult maslinele verzi, picante, pentru umplutura acestor mini pateuri cu ton, dar se pot folosi si maslinele negre, daca va plac mai mult.Am facut aceste buseuri cu ton chiar acum cateva zile, cand am plecat intr o scurta vacanta. Sunt la fel de gustoase si reci, le am mancat cu mare pofta la picnic ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

