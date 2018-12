lauraadamache.ro: Biscuiti cu ricotta si lamaie Biscuiti cu ricotta si lamaie , reteta desert rapid pentru mic dejunPrintre dulciurile mele preferate pentru micul dejun, se afla si aceasta delicioasa si simpla reteta debiscuiti cu ricotta si lamaie. Cand se intampla sa nu am lamai in casa, folosesc coaja rasa de portocala sau semintele unei pastai de vanilie. Ricotta se poate inlocui cu aceeasi cantitate de urda de vaca, va garantez ca ies la fel de gustosi.Prima oara cand am facut acesti biscuiti cu branza ricotta, s au terminat in nu mai mu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

