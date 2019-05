Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Razvan Ciobanu face noi dezvaluiri. Ce informatii bomba are Laura Vicol din ancheta mortii designerului: „Nu exista raportul de toxicologie. Acesta nu a fost efectuat, nu este finalizat. Deci, tot ce s-a auzit in presa, in proportie de 90 la suta sunt pure speculatii”.

- Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului Razvan Ciobanu, a acordat un interviu pentru Romania TV, in cadrul caruia a vorbit și despre datoriile pe care le avea designerul. "Știam de datorii... De-a lungul timpului au fost momente de asemenea gen, dar intotdeauna a reușit…

- Moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu a starnit numeroase controverse, mai ales in ceea ce privește datoriile pe care le-ar fi avut. Una dintre prietenele sale, insa, avocata Laura Vicol, a vorbit despre acestea.

- Anchetatorii inca incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a produs teribilul accident, iar recent au dezvaluit un detaliu care ar putea explica de ce conducea Razvan Ciobanu cu o viteza atat de mare. Avocata care se ocupa de moartea lui Razvan Ciobanu rupe tacerea: "Problema era ca intrase…

- Sunt momente cumplite pentru toți cei care l-au iubit și l-au apreciat pe Rizvan Ciobanu. La priveghi, Laura Vicol a deschis pentru cateva momente sicriul in care se afla trupul fara viața al regretatului designer, pentru a-i pune acestuia cateva obiecte favorite.

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax.Peste 100 de persoane s-au prezentat, joi dimineața,…

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica din ce in ce mai multe semne de intrebare odata cu trecerea orelor. Necropsia a fost efectuata ieri 30 aprilie 209., de catre doctorii de la Serviciul de Medicina Legala Constanta. Totusi este mult mister in jurul cauzei mortii, nimeni din cadrul anchetei nedivulgand…

- Trupul neinsuflețit a lui Razvan Ciobanu va fi depus la Cimitirul Progresu, la capela și va fi inmormantat joi. Anunșul a fost facut de avocata Laura Vicol, care a fost prietena de 27 de ani cu creatorul de moda.