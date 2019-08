Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-2, 6-0. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea spre top 100, s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Karlsruhe, dotat cu premii de 125.000 dolari, dupa ce a fost invinsa joi de belgianca Alison Van Uytvanck (65 WTA), favorita nr. 2, cu 6-2, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe...

- Jucatoarea ceha Katerina Siniakova, favorita numarul 2, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii totale in valoare 250.000 de dolari, invingand-o in trei seturi, 1-6, 6-4, 6-0, pe americanca Madison Brengle, intr-o partida disputata joi. Siniakova o va avea…

- Jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar (fosta Andrei) s-a calificat, marti, in premiera, in optimile de finala ale unui turneu WTA, la Nurnberg, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-3 de olandeza Quirine Lemoine. Paar (30 ani, 301 WTA), care are drept cea mai buna clasare a sa in clasamentul WTA locul 280…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a învins-o pe italianca Giulia Gatto-Monticone cu 6-1, 7-6 (4), scrie Agerpres.Ana Bogdan (26 ani, 131 WTA),…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a obtinut o victorie facila, cu 6-1, 6-0, în fata frantuzoaicei Tessah Andrianjafitrimo, susține Agerpres.Ana…