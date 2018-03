Stiri pe aceeasi tema

- Romanul condamnat pe viața pentru trafic de droguri in Cambodgia iși ispașește pedeapsa in condiții infioratoare. Adrian Catalin Varadi, alias Bujie, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, despre supraviețuirea intr-o inchisoare de maxima securitate. Bujie este nevoit…

- Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Lovitura de teatru in scandalul injunghierii „fratelui” lui Puya, Razvan Lucan, zis „Romanu”. Din Germania, Marcel Kalu ne-a transmis, prin avocatul sau, ca el nu se afla in Romania in noaptea atacului asupra lui Razvan Lucan. (VEZI AICI: Razboi insangerat in ”cartierul miliardarilor” la 4 dimineața)…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- A studiat dreptul și i se prevedea o cariera stralucita in domeniu, mai ales ca tatal sau intrase deja in aceasta lume, dar Sebastian Borleștean este inca un exemplu de roman care nu se lasa condus de preconcepțiile lumii și nu sta incastrat in standarde. Așa ca a renunțat la ținuta eleganta de jurist…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Realizatorul Antena 3 Mircea Badea a vorbit miercuri seara despre conferința de presa susținuta de Laura Codruța Kovesi. Acesta spune ca șefa DNA nu a clarificat cu nimic situația tensionata creata in ultimele zile.Incepe procesul anului: Olguța Vasilescu și foștii șefi ai fotbalului romanesc,…

- Primaria Timișoara a caștigat o batalie importanta in justiție cu chiriașul de la ștrandul Termal. Printr-o decizie a Curții de Apel Timișoara instanța a respins pretențiile firmei SC GPG Company SRL, care solicita administrației locale nu mai puțin de 3,5 milioane de euro pentru presupusele investiții…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

- Rocsana Marcu nu renunta si e hotarata sa castige procesul cu Antena Group! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii de ultima ora din dosarul fostei prezentatoare ”Agentia VIP” cu trustul Intact. Sumele cerute postului de televiziune vedetei vor creste considerabil. ( CITESTE SI:EXCLUSIVITATE.…

- Se lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani care vor sa calatoreasca in aceasta tara. Inițiativa vine din partea unui grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala…

- Anda Adam a fost eliminata, marti seara, din competitia Exatlon, unde s-a luptat cu Andrei Stoica si Ionut Oncescu. Cantareata a parasit competitia in lacrimi, marturisind ca accidentarea de la picior i-a fost fatala, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa se opereze.

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Partenerul de scena al Mirabelei Dauer, Raoul, are cel mai mare motiv de fericire de pana acum, pentru ca isi pastreaza... libertatea! Cantaretul a aflat de la judecatori ca nu este cazul sa fie arestat preventiv, asa cum cerusera procurorii, pentru ca a fost prins de trei ori conducand fara permis…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Razboiul dintre ciobanul Dumitru Bleja si MApN iscat in jurul adapostului de oi plasat fix langa baza minitara americana are la Deveselu s-a incheiat cu pierderea procesului de catre proprietarul de mioare. Summary

- Zi tensionata și decisiva pentru PSD! Mai exact, conducerea partidului este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera, de data aceasta, o criza majora. Motivul? - Se pare ca președintele…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Razboiul dintre sefa DNA si procurorul revocat Mihaela Moraru Iorga continua cu documente explozive. Potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justitiei, Iorga o da din nou in judecata pe Laura Codruta Kovesi, cere anularea ordinului de revocare si despagubiri de 10.000 euro, informeaza luni Antena3.Sefa…

- Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de Romania pentru urmatoarele doua luni. Cantareața pleaca alaturi de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști indragiți dincolo de ocean intr- un turneu pentru comunitațile de romani de peste granițe.

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii in Romania, nu se afla in calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost intrebata legat de amplasarea la masa. Raspunsul vine dupa ce ambasadoarea, sustinatoare a luptei anticoruptie, a fost pozata la masa cu Nelu Iordache

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…

- Irina Loghin se apropie de 80 de ani, dar cu toate acestea nu-și arata varsta și se menține intr-o forma fizica de invidiat. Cantareața de muzica populara Irina Loghin, care recent a ținut o cura de detoxifiere , are 78 de ani. Cu toate ca se apropie cu pași repezi de varsta de 80 de ani, artista nu-și…

- Razboiul dintre Antonia si familia fostului sot, Vincenzo, e departe de a se termina! Ciro Castellano, inca socrul Antoniei, tuna si fulgera, acuzand-o pe cantareata ca-si neglijeaza fetita. Afaceristul o ataca dur pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Studio Belvedere Targoviște a caștigat in prima instanța procesul intentat trupei Carla’s Dreams, dupa ce artiștii au plecat de pe scena Post-ul Carla’s Dreams a pierdut, in prima instanța, procesul cu clubul targoviștean Studio Belvedere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se judeca, in apel, dosarul primului roman condamnat de o instanta la inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine. Memet Ali Gener a primit, in prima instanta, o sentinta de 6 luni cu executare.

- Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre…