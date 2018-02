Stiri pe aceeasi tema

- Mihaiela Iorga, procurorul DNA care a instrumentat dosarul Microsoft, sustine a avut discutii privind problema interventiei prescriptiei in cauza, inca din 2014, cu Laura Codruta Kovesi si cu adjunctul sau, Calin Nistor, stabilit ca ancheta poate inainta.

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. Laura Codruța Kovesi reacționeaza și anunța ca nu iși da demisia…

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, are o abordare inedita in ceea ce priveste activitatea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sugerand ca nu ar trebui sa i se ceara demisia pentru a putea raspunde de toate dosarele facute abuziv.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia din functie, adaugand ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu dosarul Microsoft.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Revolta in Ministerul de INterne: ”Dupa ora 16.00, talharii pot circula liber” Revolta in Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si in aceste conditii vor sta la serviciu doar intre orele 8 și…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-...

- Sefa DNA anunta cat se poate de clar ca nu va demisiona, pe fondul deciziei de clasare a acuzatilor in cazul fostilor ministri, in dosarul Microsoft si subliaza ca a sesizat Inspectia Judiciara si ca asteapta hotararea acestui for. Intrebata, intr-o interventie telefonica la Digi24, daca ia in calcul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia din functie, adaugand ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu dosarul Microsoft. "Nu este niciun motiv sa imi dau demisia. Atunci cand un dosar se inregistreaza la DNA printr-o…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-au prescris, iar fata de altul pentru ca nu a existat fapta. "Este o situatie pe care…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declaratii despre Dosarul Microsoft, la Digi24. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declclaratie despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit la Digi24 despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce…

- Prima reacție a Codruței Kovesi în scandalul cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Procurorul șef al DNA a declarat, la o zi dupa ce DNA a anunțat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca a cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 miniștri din dosarul

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are o prima reacție, dupa ce Dosarul Microsoft a fost clasat, din cauza ca a intervenit prescripția. Kovesi susține ca procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, a greșit, de fapt, calcularea termenului de prescripție și așa s-a ajuns ca cei 6 miniștri sa scape…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil". "O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Cristian Tudor Popescu spune ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si sa explice cum a fost posibila o asemenea eroare in ancheta Microsoft, care sa duca la situatia in care sapte fosti ministri sa scape de acuzatii pe motivul prescrierii faptelor."O asemenea fapta afecteaza clar imaginea…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ce DNA a dispus clasarea cauzei fata de mai mulți foști ministri care erau cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft.Digi24: Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si…

- Cu un preț ce incepe de la $4999, noul iMac Pro este destinat, dupa cum ii spune și numele profesioniștilor. Dincolo de preț, noul computer Apple marcheaza o etapa importanta in echiparea calculatoarelor – dotarea cu minim 1TB de stocare SSD. De aceea, ne intrebam cat timp vom mai vedea hard disk…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. ‘Lucrez…

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu-si va da demisia de la conducerea institutiei, ea declarand in schimb ca a avut acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior acesta a facut raport prin care refuza numirea.

- Actiunile Kodak s-au dublat dupa ce fosta companie de echipament fotografic a anuntat ca va lansa Kodakcoin, o criptomoneda care sa permita fotografilor si agentiilor un control sporit asupra drepturilor intelectuale ale fotografiilor. Anuntul companiei vinee pe fondul interesului tot…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe mijlocasul Ovidiu Bic de la Gaz Metan Medias. In varsta de 23 de ani, Bic a semnat un contract valabil pe patru ani si jumatate cu gruparea de pe Ion Oblemenco. Suma de transfer a fost de 200.000 de euro, conform…

- Aplicația de mesagerie WhatsApp, deținuta de catre Facebook, nu va mai funcționa pe milioane de smartphone-uri in intreaga lume incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit The Telegraph . Este vorba de dispozitive BlackBerry, Windows Phone și Symbian. De la compania canadiana BlackBerry sunt vizate sistemele…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au deschis un nou dosar penal in cazul licentelor Microsoft. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, au calitatea de suspect in aceasta ancheta.

- Dupa mai bine de trei ani de la lansarea dosarului Microsoft, in care procurorii DNA au ocolit cu mare grija varfurile care au conceput grandioasa operațiune internaționala de spoliere a banului public...

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca, in opinia sa, intr-o perioada foarte scurta, Liviu Dragnea va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, de la PSD, a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații. „Maine…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva...

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva corutiei in Romania denunta ceea ce numeste ”atacuri de necrezut” vizand incercari de a scapa tara de coruptie,…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție din Romania, Laura Codruța Kovesi, careia i s-a incredințat misiunea de a "face curat" intr-unul din cele mai corupte state din Uniunea Europeana, i-a atacat pe cei despre care ea susține ca incearca sa-i zadarniceasca eforturile, denunțand "atacuri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, aduce noii acuzații la adresa șefei DNA. Daniel Dragomir a povestit pe blog-ul sau cum i-ar fi dat Laura Codruța Kovesi unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunț. "Ieri am avut o zi plina. O denunțatoare instruita și pregatita acum o luna de…

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna.

- Uniunea Europeana și SUA și-au reafirmat miercuri sprijinul pentru Liban dupa demisia premierului Saad Hariri, un protejat al Arabiei Saudite care sambata, la Riad, a anunțat ca renunța la conducerea guvernului de la Beirut, noteaza Reuters. Într-o întrevedere avuta miercuri…

- Mihaela Iorga Moraru, procurorul revocat de DNA, dar repus in funcție de o decizie a magistraților, dezvaluie felul in care șefa DNA Laura Kovesi s-a desconspirat și a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Mai exact, in celebru și controversatul dosar Microsoft. Mihaela Moraru l-a sesizat…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Modificarile la legile justiției au scos oamenii in strada in toata țara. In Piața Victoriei din București s-au adunat cateva sute de persoane, la ora 18.00, iar de la ora 19.00 au plecat in marș spre Palatul Parlamentului. Alte mii de persoane au protestat in toate orașele importante ale țarii. Peste…