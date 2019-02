Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, vineri, la iesirea de la Parchetul General, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si a depus doua cereri de recuzare. Ea a precizat ca cererile de recuzare ii vizeaza pe procurorul de caz si pe procurorul sef de sectie. AGERPRES/(AS…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, este oficial urmarita penal, ea afirmand vineri la ieșirea de la Parchetul General ca a luat la cunoștința acuzațiile și ca are calitatea de suspect in dosarul de luare de mita, abuz in serviciu și marturie mincinoasa„Am luat la cunoștința acuzațiile.…

- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi s-a prezentat, vineri, in jurul orei 12.30, pentru a fi audiata de procurori in dosarul in care are calitate de suspect aflat pe rolul Secției pentru investigarea magistraților. Acuzata de abuz in serviciu, luare de mita și marturie mincinoasa, Kovesi a fost citata…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Miercuri, Laura Kovesi a declarat ca este nevinovata…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat miercuri seara ca a fost citata pentru vineri, la ora 13.00, la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Kovesi a susținut ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi anunta, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie in calitate de suspect pentru abuz in...

- Fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a anuntat miercuri seara ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.

- CSM analizeaza posibile abateri disciplinare Sectia pentru procurori în materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, doua rapoarte întocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a…