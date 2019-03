Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a avut o reactie scurta, miercuri, in urma votului din Comisia LIBE a Parlamentului European pentru Laura Codruta Kovesi. Liderul ALDE consider ca este o demonstratie perfecta a modului "cum intervine factorul politic in aceasta alegere". "Este o exemplificare…

- Întoarsa la București dupa votul pozitiv din Comisia LIBE, Laura Codruța Kovesi a declarat ca votul a fost „pentru toți cetațenii din România care au susținut statul de drept”.”Acest vot este pentru toți cetațenii români care au susținut lupta anticorupție și…

- "Inteleg ca la nivel european se poate prin votul politic, in Romania inteleg ca nu se poate. Nu am spus ca ma nemultumeste (rezultatul votului din comisia LIBE din Parlamentul European - n.r.). Sa-i ancheteze pe toti de acolo cum i-a anchetat in Romania", a afirmat Manda, despre votul din Parlamentul…

- Comisia pentru libertati civile din Parlamentul European (LIBE) a decis astazi prin vot secret sa propuna numele Codrutei Kovesi pentru functia de procuror-sef european. Kovesi a obtinut 26 voturi in comisia pentru libertati civile si justitie! Ea este urmata de candidatul francez Jean-Francois Bohnert,…

- “M-am bucurat mereu de succesul oricarui roman. Ii doresc succes, a declarat președintele instanței supreme”, la finalul bilanțului de activitate de la Ministerul Public. Laura Codruța Kovesi a caștigat votul in Comisia LIBE pentru șefia Parchetului European. Fosta șefa a DNA a obținut 26 de voturi,…

- Europarlamentarul ungar Benedek Javor a explicat in intervenția sa ca in Europa de Est ”exista rețele de corupție formate din politicieni” și ar putea fi supusa presiunilor politice, chestiune ridicata de Monica Macovei anterior, atunci cand l-a chestionat pe Andres Ritter: ”Vreau sa revin…

- Laura Codruta Kovesi a trimis o scrisoare membrilor Comisiei LIBE din Parlamentul European, acolo unde se va da, pe 26 februarie, unul dintre voturile decisive pentru viitorul sef al Parchetului European (EPPO). Kovesi arata ca se asteapta la aparitia unor conflicte intre nivelul national…