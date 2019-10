Cladirea MADR a fost iluminată roz

Fundația Renașterea a marcat Ziua Luptei impotriva cancerului la san. Anul acesta, Palatul Ministerului Agriculturii a îmbrăcat culoarea roz In fiecare an pe 1 octombrie se ilumineaza in roz cladiri reprezentative din peste 70 de tari, pentru a marca Ziua Luptei impotriva cancerului la san. Anul acesta Fundatia Renasterea a ales… [citeste mai departe]