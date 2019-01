Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au organizat, in noaptea de sambata spre duminica, verificari pe principalele artele din Capitala, in urma carora au aplicat peste 100 de amenzi, in valoare totala de peste 70.000 de lei. Totodata au fost intocmite 10 dosare penale pentru conducere in stare de ebrietate.

- Operatorii de deszapezire din Capitala au actionat, marti, cu peste 180 de utilaje si peste 1.300 de muncitori, numarul acestora fiind suplimentat dupa ora 9.00, cand a intrat in vigoare o informare meteorologica de ninsori. "Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista…

- Sute de militari, salvatori si soferi cu masini off-road au muncit toata noaptea pe drumurile din intreaga tara pentru a scoate masinile blocate in nameti. Inainte de a porni in misiune, acestia au fost impartiti in echipe.

- Un nou val de ninsori a lovit Moldova și, ca de obicei, autoritațile au fost luate pe nepregatite. Chișinaul este în nameți. Mașinile se împotmolesc în zapada, se formeaza ambuteiaje, iar locuitorii și oaspeții Capitalei sunt nevoiți sa aștepte îndelung transportul public.…

- Cristian Boureanu și Laura traiesc o frumoasa poveste de dragoste a patru ani. Cei doi formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri și se ințeleg de minune, in ciuda diferenței de varsta. Cristian Boureanu i-a facut cadou iubitei sale patru buchete imense de trandafiri, cate unul pentru fiecare an…

- Trei masini au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un carambol pe Autostrada A1, Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii Vanatorii Mici, din judetul Giurgiu. Traficul rutier spre Capitala se desfasoara pe banda de urgenta. Potrivit Centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Acum doi ani, dupa ce instanta a obligat Guvernul sa readuca in actualitate ridicarea masinilor parcate ilegal, Gabriela Firea spunea ca nu va pune in practica masura pana nu vor fi suficiente locuri de parcare in Capitala. Se pare ca municipalitatea considera rezolvata aceasta problema deoarece recent…

- Primele 20 de autobuze noi vor intra in circulație, in Capitala, la mijlocul acestei luni. Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS. Unii soferi, care au avut ocazia sa le testeze, s-au plans de pozitia pe care o au la volan. ”O problema minora”, spun cei de la Societatea…