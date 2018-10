Stiri pe aceeasi tema

- Un detaliu a atras atenția in fotografia pe care Victor Ponta a dat-o publicitații joi și in care apare Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi, fosta șefa de DNA. Cu numai o zi inainte de reuniunea Consiliului Executiv al PSD, Victor Ponta a dat publicitații, pe contul sau de socializare,…

- Laura Cosoi le-a facut o surpriza de zile mari fanilor. Indragita actrița a postat pe conturile de socializare imaginea mult așteptata de toata lumea: prima poza cu fetița sa, Rita. Laura Cosoi și soțul sau, Cosmin Curticapean, și-au botezat fetița weekendul trecut, in Maramureș, petrecerea fiind una…

- Laura Cosoi și-a surprins fanii la doar cateva zile dupa botezul fetiței sale. Vedeta a facut publica prima imagine cu fața Ritei, astfel ca internauții au putut sa iși dea seama cu cine seamana micuța. Laura Cosoi si Cosmin au botezat-o pe micuta Rita weekendul trecut si au impartasit imagini de la…

- In acest weekend, Laura Cosoi a avut parte de unul dintre cele mai fericite evenimente din viața ei de familie. Vedeta și-a botezat fetița. In luna iunie a acestui an, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara . Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita, rezultat al mariajului…

- ​Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Mai multi tineri din Arges au intrat in atentia jandarmilor din cauza ca manifestau un comportament suspect ziua in amiaza mare pe strada. La un control amanuntit oamenii legii au depistat asupra unuia dintre ei substante etnobotanice cu efect psihoactiv. „In aceasta dupa-amiaza, jandarmii argeșeni,…

- Uniunea Europeana și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Georgiei in cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, precum și angajamentul pentru soluționarea pașnica a conflictului cu Rusia, se arata in declarația Inaltului Reprezentant al UE, la comemorarea…