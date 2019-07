Stiri pe aceeasi tema

- De cand Elena Udrea s-a intors in Romania, din Costa Rica, iubitul blondinei este in culmea fericirii! Pentru internauții care il urmaresc pe Instagram, Adrian Alexandrov a postat o imagine extrem de emoționata cu el și fiica lui și a Elenei Udrea, Eva Maria.

- Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a patra oara in luna mai a acestui an, a postat primele imagini cu cel mai nou membru al familiei, Psalm. Vedeta de televiziune este extrem de incantata de micul Pslam, care are doar 2 luni și a venit pe lume prin intermediul unei mame surogat. „Vreau sa spun…

- Andreea Antonescu incearca sa se imparta pe cat se poate intre concerte și fetita ei, care a implinit recent varsta de 8 anișori. Jumatatea trupei ”Andre” și-a surprins zilele trecute fiica cu un cadou inedit, care a emoționat-o pana la lacrimi. Cantareața Andreea Antonescu este mamica unei fetițe adorabile,…

- Fiica celebrei actrițe mexicane Edith Gonzalez se afla la colegiu atunci cand mama sa a fost deconectata de la aparate. Actrița de telenovele Edith Gonzalez a incetat din viața joi, 13 iunie 2019. Acesta se afla in spital, unde a fost deconectata de la aparatele care o țineau in viața. Starea vedetei,…

- Laura Cosoi a postat pe contul de socializare un mesaj, cu ocazia Zilei Copilului, de 1 iunie. Alaturi, vedeta a atașat imagini emoționante cu soțul și micuța Rita. „Cand eram mici, de 1 iunie, parinții ne duceau la cofetarie. Așteptam cateva luni bune momentul in care sa mancam impreuna profiterol…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea s-a fotografiat intr-un moment de tandrețe alaturi de fiica sa cea mica, Iris. Micuța a implinit doua luni de cand a venit pe lume. Gabriela Cristea apare intr-unul dintre cele mai tandre momente alaturi de mezina sa. Vedeta o ține strans la piept pe fiica sa,…

- Fetița lui Jojo a crescut și deja știe ce vrea, punandu-și uneori mama in dificultate. Actrița a povestit pe contul de socializare, ce ii place Zorei cel mai mult sa faca și cum face fața ea situației, mai ales ca micuța in varsta de 2 ani are o personalitate puternica. „Zoricel adora peek-a-boo sau…

- Tavi Clonda a surprins-o pe sotia lui, Gabriela Cristea, intr-o ipostaza emotionanta. Vedeta a iesit la cumparaturi, dar nu pentru ea sau pentru sotul ei, ci pentru fiicele lor, Victoria si Iris.