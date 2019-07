Stiri pe aceeasi tema

- "O importanta directie de actiune politica, in opinia mea, pe care o vad abordata in regim de urgenta, este aceea a consolidarii si intensificarii dialogului, atat cu structurile organizatorice din teritoriu, cat si cu cetatenii de la firul ierbii, simpatizanti sau nu ai PSD. Stabilizarea si profesionalizarea…

- Laura Cosoi a povestit pe blogul personal, cum a rezolvat problema alimentației fetiței sale, atunci cand ea și soțul acesteia pleaca in vacanța. Vedeta le-a sfaturi mamicilor, care se afla in aceeași situație. „Noi am obișnuit-o pe Rita de acasa cu diversitatea alimentara Am incercat sa facem multe…

- Iasmina Milutinovici Hill, romanca maritata cu cel care detine Statuia Libertatii, este tratata ca o printesa. Dupa ce a nascut, la finalul lunii ianuarie, sotul a dus-o pe Iasmina Milutinovici Hill intr-o prima vacanta dupa ce a devenit mama.

- Gabriela Firea a ajuns, din nou, subiect de ironii si meme-uri in mediul online, dupa ce edilul a publicat pe contul personal de Facebook o fotografie din vacanta. Gabriela Firea a publicat pe contul personal de Facebook o fotografie din vacanta, de pe plaja, alaturi de mesajul „Cerul este panza pe…

- Mirela Banias are o viata de vis. Dupa ce a trecut prin multe greutati, acum, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" poate sa se declare o femeie fericita. L-a gasit pe barbatul ce o face fericita, iar in doar cateva luni cei doi vor deveni parinti.

- Astazi, incepand cu ora 14:00, Ilinca Vandici vine la „Star Trips&Tricks” pentru a ne povesti despre destinațiile ei preferate de vacanțe, dar și pentru a ne povesti despre locurile pe care le-a vazut in ultimii ani. Ilinca Vandici arata impecabil chiar și dupa ce a nascut Pasionata de calatorii, Ilinca…

- Laura Cosoi si sotul se pregatesc pentru al doilea copil! Intr-un interviu sincer și in exclusivitate, Laura Cosoi a mai vorbit si despre schimbarile din viata ei, de cand a devenit mamica pentru prima data!