Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan, fostul soț al lui Hannelore, de la Insula Iubirii, a reacționat dupa ce s-a zvonit ca aceasta ar fi avut parte de o noapte fierbinte cu Andi, fosta ispita de la show-ul respectiv. La Insula Iubirii, show-u transmis de Antena 1, Hannelore a oscilat intre Bogdan, cel care ulterior i-a devenit…

- Fericire fara mrgini pentru un nativ in luna februarie. Viata sa se va schimba radical si nimic nu va mai fi cum a fost. Fericirea va capata un alt sens si va putea spune ca viata sa este perfecta.

- Actorii Ileana Stana Ionescu si Andrei Ionescu sunt impreuna de 67 de ani. Au impreuna un baiat și o casnicie așa cum și-au dorit. Cei doi au dezvaluit cum au ajuns sa se casatoreasca, in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu". "S-a rugat de mine mult ca sa ne casatorim. Ea mi-a cerut mana. (...)…

- Mihail Litvak este unul dintre acesti lideri mondiali. Celebru pshilog si psihoterapeut rus, Litvak are peste 30 de carti publicate in peste 5 milioane de exemplare, pe tema psihologiei practice. Acestora li se adauga mii de articole stiintifice in domeniul psihologiei si psihoterapiei. Una…

- Fericirea este ceea ce cautam sau ce ar trebui sa cautam toata viata. Cu toate acestea, nu multi dintre noi reușim sa fim fericiți. Uneori este bine sa ne reamintim care sunt valorile și calitațile pe care le apreciem in noi și in ceilalți. Adesea trecem prin situații in care fie uitam, fie preferam…

- Horoscop 8 noiembrie 2018 Berbec Berbecii se vor intoarce in timp, astazi, datorita unei vechi pasiuni arzatoare. O dragoste din adolescenta, poate chiar prima dragoste, se va intoarce in viata voastra, iar asta va va trezi sentimente pe care le-ati suprimat de foarte multa vreme. Nu va cenzurati…

- Nicole Cherry și-a prezentat noul iubit fanilor. Artista a prins curaj și a facut mult așteptatul pas, oficializandu-și relația pe conturile de socializare, acolo unde a publicat și o fotografie cu cel care i-a furat inima. Nicole Cherry, care luna viitoare va implini 20 de ani, se pare ca a depașit…