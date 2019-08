Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi speciala in familia Laurei Cosoi! Vedeta aniverseaza astazi șapte ani de relație alaturi de Cosmin Curticapean și a decis sa iși declare dragostea pentru soțul ei in fața tuturor fanilor de pe rețelele se socializare.

- Laura Cosoi a explicat cum este relația sa cu partenerul de viața de cand are un copil In luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, și-au creștinat fiica in…

- Laura Cosoi a petrecut vacanța in Bali alaturi de soțul sau, Cosmin Curticapean, și de fetița lor, Rita, in varsta de 1 anișor. Cei trei au trecut prin experiențe memorabile pe care actrița le-a impartașit cu fanii sai. Laura Cosoi, in varsta de 37 de ani, a povestit pe blogul sau cum a decurs vacanța…

- Adrian Brancoveanu locuiește alaturi de Andreea Marin și fiica vedetei, de aproape un an de zile. Acum, vedeta a povestit care este relația dintre Adrian și Violeta și cum se distreaza aceștia in timpul liber. „Din dragoste creez, cu dragoste las ceva in urma, cu dragoste imi privesc copilul și imi…

- Bianca Sarbu si Bogdan Romanescu isi unesc destinele in fata lui Dumnezeu, in aceste momente, la biserica Sfantul Anton din Capitala. Diseara, o super petrecere va avea loc, iar apoi, cei doi se gandesc sa-si intregeasca familia!

- Laura Cosoi a postat pe contul de socializare un mesaj, cu ocazia Zilei Copilului, de 1 iunie. Alaturi, vedeta a atașat imagini emoționante cu soțul și micuța Rita. „Cand eram mici, de 1 iunie, parinții ne duceau la cofetarie. Așteptam cateva luni bune momentul in care sa mancam impreuna profiterol…

- Laura Cosoi a marturisit ca atat ea, cat și partenerul ei de viața, Cosmin Curticapean, iși mai doresc un copil. In luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean,…

- Laura Cosoi are o fetița extraordinar de frumoasa. Rita are 11 luni și este fermecatoare. In luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, și-au creștinat fiica…