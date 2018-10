Stiri pe aceeasi tema

- Fiul fostului fotbalist Cosmin Pașcovici, Denis, a incetat din viața, joi seara, la varsta de 13 ani. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Fotbal pe pagina oficiala de Facebook. „In aceasta seara s-a stins din viata Denis, baiatul fostului international Cosmin Pascovici. Tatal sau le transmisese…

- Catalin Scarlatescu a trecut prin momente grele in timpul unei vacanțe recente. Renumitul chef nu s-a simțit deloc bine dupa ce a consumat un burger. El a declarat ca era sa moara din cauza asta! „Am mancat saorma dupa sase ani. E foarte gustoasa. Toata Romania mananca saorma. Dar am mancat putin. Daca…

- Turneul de adio al superstarului britanic Elton John, inceput in luna septembrie in Statele Unite, va ajunge si in Europa, unde patru concerte sunt programate in Franta anul viitor, a anuntat marti promotorul concertului, citat de AFP. Artistul va canta pe stadionul Pierre Mauroy din Lille pe 18 iunie,…

- Un loc de munca greu Fara sa vrea, Aldi Adilang a trecut printr-o uimitoare aventura de supraviețuire pe mare Aici iși petrecea adolescentul cate șase luni, muncind de unul singur. Singura legatura cu civilizația era o stație de emisie-recepție. In fiecare saptamana, cei care veneau dupa peștele capturat…

- Daniela Gyorfi are parte de o vacanța așa cum oricine iși dorește, alaturi de cele mai dragi persoane din viața ei. Cu o agenda foarte incarcata și un program foarte strict, cantareața Daniela Gyorfi se bucura in sfarșit de o binemeritata vacanța. Vedeta a plecat sa se relaxeze, insa nu singura, ci…

- Victor Slav a postat un mesaj emotionant pentru fiica lui si a Biancai Dragusanu, Sofia. Este foarte atasat de micuta si ori de cate ori reuseste petrece timpul alaturi de ea. Sofia sta atat cu tatal ei, cat si cu mama, pentru a nu simti lipsa niciunuia dintre ei.

- Simona Gherghe a petrecut o super vacanta in Grecia, acolo unde a dus-o si pe micuta ei pentru prima data. Chiar daca este inca mica, Ana Georgia s-a bucurat si s-a simtit foarte bine in vacanta pregatita de parintii ei. La fel au facut si Simona Gherghe si sotul sau, care au trait momente deosebite…

- Secretul parului Laurei Cosoi a fost dezvaluit, intrucat vedeta a marturisit ca este esential sa aiba un par frumos, care se datoreaza, in principal, stilului de viata, scrie lyla.ro. "Parul, ca si tenul, pielea si sanatatea, in general, arata ce fel de viata ducem. Asa ca eu incerc sa fiu…