Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu un nou atac dur. De data aceasta, in colimator au intrat atat Laura Codruta Kovesi, cat si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Jurnalistul sustine ca justitia trebuie infaptuita de procurori profesionisti, nu cu infractori. "O institutie ca DNA nu poate fi condusa…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA, la solicitarea MEDIAFAX de a preciza daca a fost sau nu acasa la Sebastian Ghita."Doamna…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in aceste zile asistam la "un linsaj bine orchestrat" la adresa DNA, el adaugand ca formatiunea sa o sustine "categoric" pe Laura Codruta Kovesi pentru a asigura in continuare conducerea institutiei. "In aceste zile functioneaza…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA, la solicitarea MEDIAFAX de a preciza daca a fost sau nu acasa la Sebastian Ghita.

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit in emisiunea Talk B1 despre scandalul iscat pe scena publica, in urma acuzatiilor si inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma in care acesta prezinta felul in care procurori de la DNA Prahova falsifica probe la dosar pentru a ii pune sub…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Ministrul Justiției a declarat, azi, ca va lua o decizia la București cu privire la conducerea DNA, însa nu are sens sa mai sesizeze Inspecția Judiciara, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat știu ca sunt. Presiuni…

- La 10 zile de la inacceptabila ”spalare pe maini” a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, in prescrierea mega-dosarului ”Microsoft” , explodeaza – perfect controlat și coordonat – mai multe petarde anti-justiție. Ele au fost aruncate din buncarul media al celor mai mari talhari din banii statului,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o...

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o ucigasa".Acuzatii extrem de GRAVE…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Relația dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi, sefa DNA, pare sa aiba conexiuni ample. Dupa ce avocata liderului PSD i-a cerut scuze șefei DNA pentru acuzațiile nefondate din ultima perioada, jurnalista Sorina Matei a facut dezvaluiri incendiare.

- Relația dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi, sefa DNA, pare sa aiba conexiuni ample. Dupa ce avocata liderului PSD i-a cerut scuze șefei DNA pentru acuzațiile nefondate din ultima perioada, jurnalista Sorina Matei a facut dezvaluiri incendiare.

- Narcis Raducan a acordat un amplu interviu pentru ediția de azi a Gazetei Sporturilor și a vorbit despre FCSB. Fostul conducator la echipe precum FCSB, Unirea Urziceni, Viitorul, Chiajna, Astra și Pandurii a dezvaluit care este problema lui Mihai Stoica atunci cand face transferuri. "MM Stoica are un…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'interese paralele\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' sunt ale celor care "praduiesc bugetul de stat", care au fost…

- Francezii au votat un proiect de lege care le va permite cetatenilor sa faca greseli in relatia cu guvernul fara a fi sanctionati la prima abatere. In acest fel, guvernul francez a recunoscut in mod oficial ca "a gresi e omeneste", cand vine vorba de relatia cu oficialii si birocratia. Cu toate acestea,…

- Olguta Vasilescu: Viorica Dancila nu stie mai nimic despre K2 si T14 Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14. Olguta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose este "foarte buna", precizand ca nu are "elemente" sa creada altceva. Intrebat de jurnalisti, joi, la CSM, care este relatia sa cu premierul Mihai Tudose, ministrul Justitiei a raspuns: "Nu am niciun element pentru a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi, referitor la posibilitatea existentei unor tensiuni cu premierul Mihai Tudose pe tema revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun element pentru a considera natura relatiei ca fiind altcumva decat foarte buna. "Dar de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o „reasezare" a Guvernului.„In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Adela Popescu si Cove se ințeleg de minune la locul de munca. Ce spune Adela Popescu despre relația cu Cove? Ar vrea sa mearga impreuna cu el și la alte evenimente. Adela Popescu și Cove fac, de ceva timp, echipa ideala la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. Colegi la aceeași emisiune, ei au avut, recent,…

- Tolea Ciumac are un baietel in varsta de 11 ani, Sasha, alaturi de Magda Ciumac, cu care se mandreste la orice pas. Baiatul a vorbit pentru prima data la Antena Stars despre relatia pe care o are cu tatal sau.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o inovație legislativa dintr-o țara europeana prin care este reglementata in mod inedit relația dintre stat și cetațenii sai.RFI: Guvernul francez si-a prezentat azi proiectul de lege referitor la «dreptul de a gresi». O masura promisa…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, a explicat ca au existat intalniri cu procurorul Alina Bica, atunci cand era la DIICOT, pentru a discuta despre diferite spete, dar a negat ca i-ar fi cerut acesteia retinerea…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava a confirmat ca a colaborat cu procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dar ca nu ar fi ajutat-o in cariera."A spus ca se cunosc, ca au colaborat, ca Alexandra Lancranjan…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- "Astazi este ziua drepturilor copiilor! Peste tot se vorbește despre drepturile copiilor tipici. Nicaieri despre drepturile celor speciali... De 5 ani sunt vocea copiilor cu epilepsie si aparatoarea drepturilor lor! Schimb legi strambe, aduc medicatie de care depind viețile lor, lupt pentru…

- Ies la iveala amanunte halucinante din scandalul momentului. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a devoalat, la TVR, secrete incredibile despre seful OLAF, institutia care 'l-a ingropat' pe Liviu Dragnea. In direct la Romania9, emisiune moderata de catre Ionut Cristache, Vanghelie a…

- Tudorel Toader anunța ca pana la sfarșitul anului va decide daca va propune demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Joi seara, la Antena 3, ministrul Justiției a precizat ca in decizia sa va cantari raportul Inspecției Judiciare. El a oferit și un posibil deznodamant: dupa deciziile CCR in care…

- Fostul premier, Victor Ponta, iese la rampa cu noi dezvaluiri din razboiul sau cu seful PSD, Liviu Dragnea. In spatiul public se spune ca ar exista imagini cu oameni importanti din statul de drept la 'pomana porcului' alaturi de Liviu Dragnea. Ponta se jura ca nu a fost la astfel de intalniri si…