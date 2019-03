Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a decis susținerea Laurei Codruța Kovesi in Parlamentul European.Dupa aceasta decizie, vor incepe negocierile cu reprezentantii Consiliului European. BREAKING @Europarl_EN leaders confirm Laura Kovesi who was strongly backed by @EPPGroup as Parliament preference…

- Jocurile pentru numirea viitorului procuror-șef european nu sunt inca incheiate, ele depinzand in mare masura de Franța și Germania, țari care vor avea un cuvant greu de spus in negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE.Adevarul: (...) La negocierile dintre Parlamentul European…

- Laura Codruța Kovesi a acordat jurnaliștilor de la Europa FM primul interviu, dupa victoria din Parlamentul European. Kovesi a explicat ca este extrem de bucuroasa, dar ca de acum incolo totul va fi o negociere politica intre Consiliul UE și Parlamentul European, așa ca nu mai depinde de ea daca…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- Laura Codruța Kovesi a obținut miercuri, 26 de voturi in comisia LIBE, devansandu-l pe Francois Bohnert care a obținut 22 de voturi, un vot primind și Andres Ritter. Acesta este inca un pas, foarte important pentru Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European. Membrii comisiei pentru libertați…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…

- Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe primul loc în selectia pentru postul de procuror-sef european realizata de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, în ordinea preferintelor, din care legislativul urmeaza sa aleaga seful Parchetului European.…