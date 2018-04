Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la Europa FM ca protocolul de colaborare a DNA cu SRI s-a aplicat si atunci cand Daniel Morar a condus DNA, ca a fost aplicat ani in sir de catre magistrati si ca nimeni, nici Daniel Morar, nici altcineva nu a denuntat ca ar fi fost ceva…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat in direct la Europa FM ca protocolul de cooperate a DNA cu SRI s-a aplicat și atunci cand Daniel Morar a condus DNA. Ea il contrazice astfel pe Daniel Morar , care a spus ca nu a pus in aplicare protocolul și ca i-a zis Laurei Codruta Kovesi, la…

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, ca imediat dupa ce i s-a adus la cunostinta protocolul SRI-PICCJ a anuntat-o pe Laura Codruta Kovesi, procuror general la acea vreme, ca nu il va respecta, unele dintre dispozitii incalcand legea. Intr-o…

- Dupa ce a fost favorizata si va profita de ”clasamentul special", devenind astfel favorita 2 la turneul de la Madrid, Serena Williams se confrunta cu critici dure chiar din partea colegelor din circuit.Citeste si: Daniel Morar arunca BOMBA, in SCANDALUL protocoalelor: 'Cat am fost la DNA…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de…

- Daniel Morar spune ca nu a pus in aplicare Protocolul SRI – Parchetul General si ca i-a zis Laurei Codruta Kovesi, la avea vreme procuror general al Romaniei, ca unele dispozitii incalca legea. “La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror sef al DNA, spre conformare, sub forma unui…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu a fost informat niciodata despre existența vreunui protocol sau despre conținutul acestuia. El spune ca nici actualul președinte, Klaus Iohannis, nu a știut de protocolul SRI - PICCJ. Intrebat daca iși reproșeaza ceva in scandalul…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel…

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, ca imediat dupa ce i s-a adus la cunostinta protocolul SRI-PICCJ a anuntat-o pe Laura Codruta Kovesi, procuror general la acea vreme, ca nu il va respecta, unele dintre dispozitii incalcand legea.

- Daniel Morar, fostul sef al DNA cand s-a semnat protocolul de colaborare SRI - Parchetul General si actual judecator la Curtea Constitutionala, a declarat intr-un interviu pentru jurnalista Sorina Matei ca s-a impotrivit acestui protocol si ca a dat dispozitie procurorilor din subordinea lui sa-l...

- Fostul procuror-sef al DNA, Daniel Morar, a criticat in termeni duri, intr-un interviu oferit jurnalistei Sorina Matei, protocolul semnat intre Parchetul General si SRI in 2009. "Au existat tatonari in sensul incheierii unui protocol intre DNA și SRI, am susținut insa in discuțiile avute ca nu sunt…

- Daniel Morar, judecator constituțional și fost sef al DNA, susține ca in perioada in care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare incheiat intre Parchetul General și SRI. „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror șef al DNA, spre conformare,…

- „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror sef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare incheiat intre PICCJ si SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat si care a aparut in spatiul public saptamana trecuta. La acel moment,…

- Ițele desecretizarii protocoalelor dintre DNA și SRI par sa se incurce mai mult cu fiecare zi. In timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iata ca Daniel Morar, fost procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea. Mai exact, acesta a marturisit, intr-un…

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, despre protocolul desecretizat saptamana trecuta. Actualul judecator CCR sustine ca a semnalat inca din 2009 faptul ca unele dispozitii din protocolul mult discutat in presa si nu numai ar…

- Fostul procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea in mega-scandalul iscat de desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Daniel Morar a marturisit, intr-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ca atata vreme cat a fost sef la DNA, protocolul semnat…

- Inspectia Judiciara urmeaza sa faca verificari in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistii de la Luju au depus o sesizare in care o acuza pe aceasta ca a mintit in ianuarie 2017, cand a spus ca nu exista un protocol intre DNA si SRI, anunța Mediafax . Luju.ro a depus la Inspectia…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Ministerul Public (MP) au dat publicitatii, pe data de 30 martie, Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si SRI semnat in 4 februarie 2009, de catre procurorul general la acea vreme, Laura Codruta Kovesi,…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Desecretizarea Protocolului dintre SRI și Parchetul General , valabil intre 2009 și 2016, redeschide discuția esențiala a ultimei decade politice, in care obiectivul național prioritar, de combatere a corupției, a dat doi președinți de țara, pe Traian Basescu și pe Klaus Iohannis, a rasturnat un guvern…

- Odata ce Serviciul Roman de Informatii a facut public, pe site, protocolul de colaborare semnat in 2009, intre SRI (condus la acea vreme de George Maior) si Parchetul General (in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi), in spatiul public au aparut reactii. Una dintre ele…

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…

- Protocolul de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General prevede modul in care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranta nationala, operatiunile de interceptare audio-video,...

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate…

- La articolul 2 se prevede ca Parchetul general si SRI coopereaza „in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenintarile la adresa securitatii nationale…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Protocolul de colaborare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informații și Parchetul General a fost facut public vineri pe site-ul SRI. Protocolul prevede „constituirea de echipe operative comune care sa acționeze in baza unor planuri de acțiune pentru exercitarea competențelor specifice…

- Vineri in jurul pranzului, Serviciul Roman de Informatii a facut public protocolul incheiat, in 2009, intre Parchetul General, in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, si SRI – condus la acea vreme de George Maior. Documentul declasificat a fost postat pe site-ul SRI…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul este semnat de adjunctul SRI Florian coldea si de Tiberiu Nitu, in calitate de prim adjunct al procurorului...

- Protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General facut public Serviciul Român de Informatii a publicat vineri pe site, protocolul de colaborare încheiat în anul 2009 de SRI cu Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru îndeplinirea…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea a precizat anterior ca in protocol este inclusa și Direcția Naționala Anticorupție. Marincea a menționat ca "nu vor fi surprize in acest protocol", care cuprinde regulile pe care le aplica cele doua institutii prin respectarea legii. Purtatorul de…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, vineri, protocolul incheiat cu Parchetul General. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL. The post A fost publicat protocolul de colaborare intre SRI și Parchetul General / DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General în anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) va publica, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

- Un protocol de cooperare intre municipiile Galati si Cahul din Republica Moldova a fost semnat, marti, la Muzeul de Istorie din municipiu, de catre primarii celor doua localitati, in prezenta a zeci de consilieri locali romani si moldoveni. Protocolul de colaborare a fost adoptat atat de Consiliul Local…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la propunerea ministrului Justitiei, confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- Amestecul, adesea letal, dintre politica si justitie, confruntarile nesfarsite dintre politicieni din partide diferite, transforma Romania intr-o tara exotica, asa cum erau tarile din America Latina in ultima jumatate a secolului 20. Aparent Romania face figura aparte in randul tarilor din Uniunea Europeana.…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, i-a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care ii cere sa ia in calcul initierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE, pentru Romania, in cazul unor noi atacuri asupra…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- In cuprinsul unei intampinari depuse de procuroarea Mihaela Iorga Moraru la Curtea de Apel București apare un mesaj incredibil. „I s-a reproșat dnei Moraru Iorga ca denunțatorul ar fi putut fi reținut și ca in timp ce unii iau denunțuri și nu fac nimic, alții se chinuie sa aresteze”, apare in document.…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, la Curtea de Apel București s-a desfașurat o noua ședința in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP și UNPR, semnat in urma cu un an și jumatate de Traian Basescu și Valeriu Steriu.Astazi, in fața Instanței, pe langa PMP, reprezentat prin avocat, au fost…