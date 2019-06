Laura Codruța Kovesi, ordin abuziv. Ce a stabilit instanța într-un proces intentat fostei șefe a DNA Fostul procuror DNA Doru Țuluș a caștigat in instanța procesul cu Laura Codruța Kovesi, in care a contestat ordinul de revocare din instituție. Astfel, magistrații au decis ca Țuluș a fost dat afara abuziv. Curtea de Apel a decis, pe 5 iunie 2019, anularea ordinului de revocare emis de fosta șefa a DNA și a The post Laura Codruța Kovesi, ordin abuziv. Ce a stabilit instanța intr-un proces intentat fostei șefe a DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

