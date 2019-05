Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, fost procuror-sef al DNA si candidat pentru functia de procuror-sef european a declarat marti pentru Europa Libera ca nu a avut nici un fel de contact cu politicieni si nu are „intentia de a pleca din magistratura”, raspunzand astfel speculatiilor privind intrarea sa in politica.

- Rise Project publica o inregistrare audio a unei discutii intre fostul deputat PSD Vlad Cosma si fostul procuror DNA Mircea Negulescu, in sediul DNA Ploiesti, in 19 decembrie 2016, ziua in care Sebastian Ghita a fugit din tara.Cosma ii vorbeste lui Negulescu despre inregistrarile pe care le-a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a acordat un interviu pentru "Europa Libera", institutie de presa finantata de Guvernul american. Diplomatul a raspuns si la o intrebare de acutalitate: "Credeti ca Laura Codruta Kovesi merita sa fie procuror-șef european?""Am avut o cooperare excelenta…

- Dragnea a fost intrebat de jurnaliști despre ancheta deschisa de Secția Speciala pentru Investigarea Infracțiunilor din Magistratura pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, chiar atunci cand candida pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Reporter: „Ancheta aceasta care…

- Acesta a subliniat ca sansa ca viitorul procuror-sef european sa fie Laura Codruta Kovesi este una extrem de mare, iar probabilitatea ca PSD si ALDE sa o blocheze este una extrem de mica. "Va somez sa nu puneti, insa, si Romania in situatia de a se face de ras! Guvernul Romaniei este obligat sa acorde…

- ”Sunt mandru ca sunt roman” a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu dupa audierea Laurei Codruta Kovesi in cadrul comisiei LIBE din Parlamentul European, precizand totodata ca aceasta este cea mai potrivita pentru funcția de procuror-șef european.Digi24: Laura Codruța Kovesi este…