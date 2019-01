Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, miercuri, ca plangerea pe care a depus-o la CEDO reprezinta ''o chestiune de principiu'', precizand ca nu a cerut niciun fel de despagubiri, ci doreste ''stoparea ingenunchierii procurorilor''. "Nu este vorba…

- Laura Codruța Kovesi face noi precizari referitoare la scopul atacarii la CEDO a hotararii de revocare din functia de procuror sef al DNA, menționand ca este o chestiune de principiu, prin care doreste stoparea ingenungherii procurorilor.Citeste si Fostul avocat al Bombonicai Prodana: Evident…

- Jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, arunca o adevarata bomba atomica in spațiul public. Ziaristul dezvaluie, in premiera, ca actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, ar negocia, la sange, cu șeful PSD, Liviu Dragnea.Motivul? Tudorel Toader vrea sa plece din fruntea Ministerului…

- Presa britanica a scris ca ducii de Sussex se muta de la Palatul Kensington din cauza neințelegerilor dintre cele doua cumnate, Meghan Markle și Kate Middleton. Motivul pare sa fie insa altul. Fosta actrița și prințul Harry vor deveni parinți in primavara anului viitor, iar casa lor care are doar doua…

- Cu ani in urma circula o poveste. Un profesor universitar de la Craiova a plecat in vacanta in Dubai. I s-a facut rau si a fost dus la spital. Cand a vazut medicul, era sa faca infarct. Motivul? Medicul ii fusese student...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca incepand de astazi, 01.11.2018, demareaza plata in avans pentru fermierii care au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru speciile ovine si caprine, in Campania 2018.In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…