Laura Codruţa Kovesi: Mi-au spus că sunt învinuită în alt dosar Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat joi, dupa ce a iesit de la audierile de la Sectia de investigare a magistratilor, ca a aflat ca este invinuita intr-un al doilea dosar. "In primul dosar, despre care stiti deja, am fost impiedicata sa dau declaratii. (...) Am intrebat daca pot sa plec si sa astept citatia, mi-a zis ca nu, au intrat, cred, 9 sau 10 avocati in birou, si mi-a spus (procurorul - n.r.) ca sunt invinuita in alt dosar. Moment in care am spus ca nu am fost citata legal decat intr-un singur dosar, nu am avut posibilitatea sa imi angajez un avocat. (...) Nu stiu care este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de Secția de anchetare a magistraților, in dosarul in care fosta șefa DNA are calitatea de suspect. Fosta șefa DNA este citata la audieri chiar pe 7 martie, in ziua in care se ia decizia numirii procurorului-șef la nivel european. Miercuri seara, Sebastian…

- Laura Codruta Kovesi a fost vineri la sediul Parchetului General pentru a fi audiata la Sectia privind infarctiunile in justitie. Victor Ponta a fost și el audiat vineri dimineața in dosarul in care Laura Codruța Kovesi este acuzata de abuz in serviciu și marturie mincinoasa.

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie s-a prezentat, vineri la pranz, la Parchetul General, pentru a fi audiata la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. kovesi”Sunt foarte racita, vorbesc mai greu, am sa fac declaratii la iesire”, a declarat Laura Codruta Kovesi, in urma cu…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, dupa ce Laura Codruta Kovesi a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, ca fosta sefa a DNA „va avea o viata foarte grea incepand de maine”, adaugand ca aceasta ar trebui sa-si retraga candidatura la sefia Parchetului european. „Doamna…

- Laura Codruta Kovesi a anunțat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Fosta șefa a DNA sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Lia Olguța Vasilescu,…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Kovesi a oferit informația la Europa FM, apoi a intrat in direct la Digi 24. Spre surprinderea tuturor, fosta șefa DNA era foarte surescitata, cu vocea gatuita…

- CSM analizeaza posibile abateri disciplinare Sectia pentru procurori în materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, doua rapoarte întocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a…