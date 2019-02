Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General: Laura Codruta Kovesi a depus doua cereri de recuzare Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi, la Parchetul General, unde a fost audiata de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor. Foto: Agerpres. Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut recuzarea procurorului…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a ieșit de la audieri, precizand ca are calitatea de suspect și ca a depus doua cereri de recuzare. Ea a spus ca a cerut recuzarea procurorului de caz și a procurorului șef secție.„Am calitatea de suspect. Am depus doua cereri de recuzare, una procurorului…

- Laura Codruța Kovesi a ajuns în jurul orei 12:30 la audieri la Parchetul General. Fosta șefa a DNA urmeaza sa fie audiata la ora 13:00 de catre Secția de Investigare a Magistraților.

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbește de "liniștirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-șef adjunct al secției.Procurorul-sef…

- Adina Florea, procurorul-sef adjunct al Sectiei de investigare a magistratilor, a spus la discutia de la MJ privind nevoile sectiei, ca este intemeiata solicitarea ca structura sa fie transformata in directie dupa modelul DNA si DIICOT, intrucat e necesara o independenta fata de Parchetul General.