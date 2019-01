Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef european Laura Codruta Kovesi, fost procuror general al Romaniei (2006-2012) si fost procuror sef DNA (2013-2018), candideaza pentru functia de procuror-sef european, potrivit unor surse din cadrul institutiilor europene.



Candidaturile pentru aceasta functie au putut fi depuse pana pe 14 decembrie, iar candidatii urmeaza sa fie fi intervievati de un juriu de selectie, numit de catre Consiliul European pe baza unei propuneri a Comisiei.



Acest juriu este format din 12 persoane din randul fostilor membri ai Curtii de Justitie si ai Curtii de Conturi, din randul fostilor membri nationali… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

