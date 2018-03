Stiri pe aceeasi tema

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a dispus actiuni disciplinare în cazul lor.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare, informeaza...

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în dupa ce Inspectia Judiciara a

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare. Pe ordinea…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni ...

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata de CSM in 21 martie. Inspecția Judiciara a cerut sancționarea disciplinara a șefei DNA, transmite Digi 24. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și comportament abuziv. In luna ianuarie, Inspecția Judiciara a inaintat acțiunea in…

- Procurorul sef al DNA va fi audiat pe 21 martie de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- Procurorul sef al DNA va fi audiat pe 21 martie de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi va fi audiata in data de 21 martie in cadrul sectiei disciplinare a CSM, audiere ce are loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare din luna ianuarie.

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de Consiliul Superior al Magistraturii! Decizia vine dupa ce Inspecția Judiciara a decis sanționarea șefi DNA pentru incalcarea, in trei randuri, a statutului magistratului. Audierile vor avea loc pe 21 martie.știre in curs de actualizare

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, “le va fi greu sa motiveze contra evidentei”, el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, ca motivele invocate de ministrul Justitiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru validare. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare formulata…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, astazi, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata astazi, incepand cu ora 14.00, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii va participa…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- Directia Nationala Anticoruptie isi va prezenta miercuri, incepand cu ora 11:00, bilantul de activitate pe anul 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura ...

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri 'scandalul' din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind 'un fel de aghiotant' al sefei DNA Laura…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca nu are in acest moment dovada ca vreunul dintre procurorii de la DNA Ploiesti si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu, aratand ca Inspectia Judiciara (IJ) va stabili daca legea a fost incalcata sau nu.…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga caștiga inca o lupta cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, de aceasta data la Inspecția Judiciara. Reprezentanții Inspecției Judiciare au transmis, joi, intr-un raspuns oficial pentru Sursa Zilei, ca acțiunea disciplinara impotriva procurorilor Mihaiela Moraru Iorga și…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres , referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei,...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Laura Codruța Kovesi: Nu demisionez! Kovesi spune ca statul paralel este, de fapt, statul intereselor paralele, cel al corupților și al celor care au prejudiciat bugetul de stat. Șefa DNA sustine, intr-un interviu pentru agenția naționala Agerpres ca nu va demisiona dupa raportul Inspecției Judiciare,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze.

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, data pe mana CSM de Inpectia Judiciara dupa inregistrarile soc care au aparut in spatiul public. Alaturi de sefa DNA, sanctionat este si adjunctul ei, procurorul Marius Iacob. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, remis STIRIPESURSE.RO, Kovesi…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Kovesi, acuzata de abateri disciplinare de Inspectia Judiciara. A fost sesizat CSM Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru…

- Inspecția Judiciara anunța, intr-un comunicat de vineri, declanșarea cercetarii disciplinare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi și a adjunctului acesteia, procurorul Marius Iacob, cel care a instrumentat dosarul „Elodia”. In cazul Laurei Codruța Koveși inspectorii arata ca aceasta ar fi incalcat norme…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…