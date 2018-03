Laura Codruta Kovesi, audiata de CSM in 21 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni ...

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata de CSM in 21 martie. Inspecția Judiciara a cerut sancționarea disciplinara a șefei DNA, transmite Digi 24. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și comportament abuziv. In luna ianuarie, Inspecția Judiciara a inaintat acțiunea in…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de Consiliul Superior al Magistraturii! Decizia vine dupa ce Inspecția Judiciara a decis sanționarea șefi DNA pentru incalcarea, in trei randuri, a statutului magistratului. Audierile vor avea loc pe 21 martie.știre in curs de actualizare

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Inspecția judiciara s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reamintim ca șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari…

- Mihai Gadea a prezentat luni, la ”Sinteza Zilei”, o inregistrare audio privind presiunile pe care le facea Laura Codruța Kovesi asupra unui membru al Inspecției Judiciare, care facea un control la DNA. Procurorul Mihaela Focica a fost intimidata, intru-un caz clar de imixtiune din partea altor magistrați.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, ca motivele invocate de ministrul Justitiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate…

- Propunerea de revocare facuta de Tudorel Toader joia trecuta este discutata in sectia pentru procurori a CSM. Procurorul sef al DNA este chemat sa isi sustina punctul de vedere, iar la discutii a fost invitat si ministrul justiției.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar urma sa fie audiata marti de membri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit acestora, audierea sefei Directiei Nationale Anticoruptie ar avea loc la ora 14.00.

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar urma sa fie audiata marti de membri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit acestora, audierea sefei Directiei Nationale Anticoruptie ar avea loc la ora 14.00.

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru in CSM, afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, poate, in anumite conditii, incalca legea si influenta Consiliul Superior al Magistraturii odata cu publicarea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri 'scandalul' din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind 'un fel de aghiotant' al sefei DNA Laura…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Dragnea, reactie ironica dupa conferința de presa a șefei DNA: ”Sunt linistit, probele nu s-au falsificat!” a spus președintele PSD, joi, la Parlament. Și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca Laura Codruța Kovesi ”nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele…

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an, nu 15, asa cum a afirmat Kovesi. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre controalele…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Intrebat, intr-un interviu acordat cotidianului "Adevarul", daca apreciaza ca DNA va putea functiona la aceeasi intensitate, chiar si in conditiile in care procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata, Dan Barna s-a declarat convins ca aceasta institutie nu depinde de o singura persoana.…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care 6 fosti ministri au scapat de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris. "Parchetul de…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia din functie, adaugand ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu dosarul Microsoft.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declclaratie despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft…

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de Dosarul Microsoft, in care procurorii au renuntat la acuzatii in cazul unor fosti ministri. Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres , referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei,...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa...

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput 39; 39;intamplator 39; 39;, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze.…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- Laura Codruta Kovesi este acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu, in sedinta din 17 ianuarie, includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Meteorologii de la ANM au emis in urma cu scurt timp o alerta meteo ce va fi valabila incepand cu aceasta seara, ora 22, pana duminica, ora 16. Avertismentul vizeaza intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, dar si o scadere semnificativa a temperaturilor. Citeste…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspecția Judiciara a anunțat inceperea unei acțiuni disciplinare fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este acuzata de trei abateri. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Inspectia Judiciara a exercitat pe 12 ianuarie 2018 actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie pentru savarsirea de abateri disciplinare.

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie în privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, în baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotarârea în

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…