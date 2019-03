Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a fost citata, pe 7 martie, la Sectia de investigare a magistratilor, pentru a fi audiata in dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare. Kovesi a mai fost chemata pe 15…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat,…

- Ieri, surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorul general, Augustin Lazar, a respins cererea Laurei Codruta Kovesi de a fi recuzat seful Sectiei de anchetare a magistratilor, Gheorghe Stan. Cererea de recuzare a lui Gheorghe Stan a fost respinsa deoarece, in articolul 67 alin. 2 teza a…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a respins cererea de revocare formulata de Laura Codruta Kovesi impotriva Adinei Florea, procuror de caz, la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Laura Codruta Kovesi, citata vineri la Sectia speciala, a declarat ca i s-a adus la cunostinta…

- Conducerea Parchetului General a decis sa respinga cererea de recuzare formulata de Laura Codruta Kovesi impotriva lui Gheorghe Stan, seful Sectiei pentru anchetarea magistratilor, sectie care instrumenteaza dosarul fostei sefe a DNA. In acelasi timp, Kovesi a depus o noua cerere de recuzare a Adinei…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Miercuri, Laura Kovesi a declarat ca este nevinovata…