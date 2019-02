Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a castigat marti seara votul din comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru desemnarea procurorului-sef al Parchetului european, clasandu-se peste contracandidatii sai din Franta si Germania. Astfel, fosta sefa a DNA a primit 12 voturi, Francois Bohnert…

- Rareș Bogdan pare in forma maxima. Dupa ce a ridiculizat PNL, transmițand public ca se mai gandește daca accepta poziția cu numarul 1 pe listele pentru alegerile europarlamentare, acum transmite pe surse, in direct la Realitatea Tv, ca Laura Codruța Kovesi este favorita pentru preluarea funcției de…

